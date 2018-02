MALTEMPO moderato su nord-ovest, alto e medio Tirreno

SITUAZIONE: una depressione a ridosso dell'Iberia coinvolge anche le nostre regioni più occidentali, ma non riesce a risucchiare aria fredda in modo importante dall'est europeo. In questo modo sul nostro Paese affluirà gradualmente aria sempre più mite dai quadranti meridionali.



EVOLUZIONE: la depressione andrà a collocarsi proprio sul nostro Paese tra martedì e mercoledì, favorendo un'estensione del maltempo su quasi tutte le regioni, ma con limite della neve in ulteriore rialzo.



NEVICATE: sino a martedì saranno possibili a quote mediamente collinari al nord, oltre i 700-1000m al centro, mercoledì solo oltre gli 800-1100m al nord, oltre i 1500m lungo la dorsale appenninica centro meridionale.



INCOMPIUTO: anche questa stagione invernale ormai appare incompiuta con situazioni potenzialmente fredde mai concretamente realizzate, se non nel mese di dicembre. Lo strat-warming in stratosfera è certamente confermato ma gli effetti in troposfera, cioè nei settori più bassi dell'atmosfera, previsti oltretutto per la seconda metà del mese, non risultano ancora né certi, né chiari.



MIGLIORAMENTO: giovedì e venerdì saranno ancora due giornate a tratti instabili sull'insieme del Paese, sabato potrebbero verificarsi precipitazioni all'estremo sud, mentre per domenica subentrerà un miglioramento più netto ovunque.



OGGI: al nord-ovest molto nuvoloso con qualche debole o moderata precipitazione, nevosa oltre i 300-600m, nubi e rovesci possibili anche lungo le coste della Toscana, della Sardegna e in mare aperto su alto e medio Tirreno, irregolarmente nuvoloso sul resto del centro e sul nord-est ma senza precipitazioni, abbastanza o almeno in parte soleggiato al sud. Temperature in lieve calo nei valori massimi al nord-ovest e sul Tirreno, stazionaria altrove.



DOMANI: estensione del moderato maltempo a tutto il nord, a gran parte del centro e alla Campania con precipitazioni, neve dai 500-800m al nord, oltre gli 800-1000m al centro. Ancora asciutto sul resto del sud con anche alcune schiarite. Temperature in rialzo.