MALTEMPO: mercoledì altro PASSAGGIO PERTURBATO tra nord e centro

SITUAZIONE: non si è ancora spento l'eco del vortice ciclonico che ci ha attraversato negli ultimi giorni che già si prepara un nuovo (moderato) passaggio perturbato al nord e sulle regioni centrali, previsto nella giornata di mercoledì, quando anche sulle Alpi tornerà la neve dalle quote medie 1200-1400m, ma anche a quote inferiori nelle vallate più strette e superiori.

Ecco la SOMMATORIA delle PRECIPITAZIONI prevista per mercoledì 27 novembre: al mattino i fenomeni insisteranno soprattutto sul nord-ovest e la Toscana, nel pomeriggio al nord-est e sul resto del centro, più modesto l'influsso sul Piemonte occidentale, la Sardegna e sul medio Adriatico:

EVOLUZIONE: tra giovedì e sabato correnti da ovest umide e piuttosto instabili seguiteranno a favorire annuvolamenti sul Tirreno associati a rovesci sparsi, al nord e sul medio Adriatico la schermatura imposta dai rilievi a queste correnti manterrà il tempo asciutto e almeno in parte soleggiato, in un contesto mite. Ecco la mappa che localizza i fenomeni previsti per giovedi:



GUASTO DI DOMENICA: da un guasto di matrice invernale, per i modelli siamo passati ad uno di matrice autunnale, che peraltro alcuni hanno anche sensibilmente ridimensionato.



E' come se i modelli di colpo avessero ritrovato tutti i mali antichi del tempo invernale: saccature che si inceppano, anticicloni ingombranti, corrente a getto troppo tesa, insomma tutto ciò che concorre a rendere MEDIOCRE la stagione fredda. Naturalmente potrebbe essere un momento interlocutorio o di "cattiva lettura", ma è necessario prenderne atto.



Domenica 1° dicembre potrebbero verificarsi piogge al nord-ovest e in Toscana, in estensione lunedì al resto del nord e del centro ma la previsione è quanto mai incerta. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: ultimi annuvolamenti all'estremo sud, associati a residui rovesci o piovaschi, tendenza a miglioramento. Bel tempo altrove, nel corso della giornata nubi in aumento su levante ligure e alta Toscana ma senza piogge, velature in arrivo su ovest Alpi, poi Valpadana occidentale, per il resto ancora soleggiato. Mite per il periodo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------