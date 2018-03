MALTEMPO intenso al sud con NEVE in Appennino, ancora freddo altrove

SITUAZIONE: una depressione centrata sullo Jonio continua a convogliare su di sé aria fredda che alimenta un corpo nuvoloso prodigo di precipitazioni per tutto il meridione, che si presenteranno nevose mediamente oltre i 300-500m. Previste nevicate abbondanti soprattutto sulla Basilicata. Riflessi anche sul medio Adriatico, dove si prevedono ancora annuvolamenti e qualche locale rovescio nevoso. Tempo migliore sul resto d'Italia ma ancora freddo.



EVOLUZIONE: venerdì la depressione si andrà a collocare sul basso Adriatico, risultando ancora attiva nella mattinata, per poi colmarsi nel pomeriggio. Altrove cesserà il flusso di aria fredda e le temperature massime saliranno di qualche grado, specie al nord-ovest.



FINE SETTIMANA: una nuova depressione si andrà portando dalla Francia alla Sardegna e poi sul basso Tirreno, determinando precipitazioni anche intense tra sabato sera e domenica. La presenza di questa nuova depressione richiamerà ancora un po' di aria fredda residua da nord-est, favorendo addensamenti sulle nostre regioni nord-occidentali e lungo l'Adriatico ma con fenomeni nel complesso sporadici, in un contesto almeno in parte soleggiato.



SETTIMANA di PASQUA: interverrà un parziale miglioramento, pur in un contesto di generale variabilità. Le temperature risaliranno di diversi gradi, specialmente al sud. Nella seconda parte della settimana possibili cambiamenti, ma ancora tutti da valutare. Continua infatti la grande incertezza modellistica. Ancora una volta però non si nota alcuna tendenza alla stabilizzazione duratura del tempo, poiché continuano anche moti antizonali, retaggio dello strat-warming di fine febbraio.



OGGI: al nord spesso soleggiato, nel pomeriggio anche meno freddo., ventoso in Liguria e Romagna. Schiarite sulle centrali tirreniche ma con molto vento, nuvolosità variabile sul medio Adriatico con rovesci locali di tipo nevoso anche a quote basse. Al sud molto instabile, spesso perturbato con piogge, temporali e nevicate oltre i 300-500m, specie su Lucania, Puglia, Molise, Cilento, nord Calabria. A tratti pause asciutte. Temperature in calo al sud.