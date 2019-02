MALTEMPO in pausa: arrivano giornate più soleggiate e miti in Italia

La prima immagine mostra la situazione presente questa mattina in Europa e in Italia.

Tra la depressione ormai in allontanamento verso la Grecia e il flusso perturbato atlantico in ingresso sull'Europa centrale, si frappone un cuneo anticiclonico non molto solido, ma in grado di garantire qualche giorno di stabilità sulla nostra Penisola.

Le perturbazioni che agiscono sull'Europa centrale non interesseranno l'Italia se non marginalmente l'arco alpino. Frange nuvolose medio-alte potrebbero sconfinare anche al settentrione, ma senza determinare piogge.

Al sud sono visibili i resti dell'intensa depressione in allontanamento verso la Grecia e l'Egeo. Questa mattina vi sono ancora addensamenti tra la Sicilia orientale e la Calabria, ma con scarso rischio di pioggia. Su tutte le altre regioni il tempo è buono.

La giornata odierna, giovedi 7 febbraio, si presenterà pertanto tranquilla dal punto di vista meteorologico sulla nostra Penisola, senza fenomeni particolari (seconda mappa).

Da segnalare solo un aumento della nuvolosità medio-alta al nord con qualche nevicata tra pomeriggio e sera sull'alta Val d'Aosta, unitamente ad addensamenti residui all'estremo sud, ma con basso rischio di pioggia.

Ancora venti freschi da nord-est su parte del centro e al meridione, mentre sull'alto Tirreno e il Mar Ligure si farà avanti un alito più tiepido proveniente da sud-ovest.

Diamo un cenno anche alla giornata di domani, venerdi 8 febbraio: nubi e qualche breve piovasco tra il Lazio e la Campania, ma con accumuli trascurabili; su tutte le altre regioni avremo condizioni di tempo buono o discreto, con temperature miti di giorno.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

