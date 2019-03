MALTEMPO in localizzazione sulle Isole Maggiori, fine settimana primaverile

SITUAZIONE: un vortice di bassa pressione si va approfondendo a ridosso delle Isole Maggiori con perno sulla Tunisia. Esso sarà responsabile di condizioni di tempo molto instabile su Sicilia e Sardegna meridionale, anche se oggi non mancheranno riflessi instabili su tutto il sud peninsulare. Sul resto del Paese tempo buono grazie al progressivo rialzo della pressione atmosferica.

Sulle isole sono attesi dei temporali marittimi che potrebbero favorire allagamenti:



EVOLUZIONE: giovedì e venerdì il vortice tunisino influenzerà ancora il tempo delle due isole maggiori, anche se tenderà gradualmente a perdere importanza. Altrove tempo stabile, soleggiato e con temperature in rialzo, soprattutto nei valori massimi.



DA NOTARE: le mappe relative alle precipitazioni previste sull'Italia nelle prossime 48 ore mettono in evidenza la graduale localizzazione dei fenomeni sulle isole maggiori con accumuli di pioggia non trascurabili, derivanti principalmente da temporali marittimi.



Ecco la distribuzione dei fenomeni attesa per oggi e sino all'alba di giovedì 21 marzo sull'Italia: si notano i picchi a ridosso della Sardegna meridionale e della Sicilia



Ecco i fenomeni attesi tra le 06 di giovedì 21 marzo e le 06 di venerdì 22 marzo:





FINE SETTIMANA: riserverà tempo buono a tutto il Paese, salvo una residua instabilità a ridosso della Sicilia. Le temperature aumenteranno e nelle ore pomeridiane si avrà davvero l'impressione di vivere giornate primaverili.



PROSSIMA SETTIMANA: si aprono scenari molto più dinamici, che sta segnalando soprattutto il modello europeo, che vede infatti il progressivo ritiro verso ovest dell'anticiclone e l'inserimento dapprima di una massa d'aria fredda nel cuore del Mediterraneo, poi l'arrivo di perturbazioni atlantiche. Un quadro barico insomma che stravolgerebbe un po' tutta la situazione attuale; molto più prudente invece e in linea con quanto abbiamo già osservato negli ultimi giorni il modello americano , che propone un po' di freddo passeggero solo lungo l'Adriatico tra martedì 26 e mercoledì 27 e poi un ripristino dell'alta pressione senza grosse speranze di pioggia. Chi avrà ragione? Seguite tutti i nostri approfondimenti!



Qui intanto la mappa del modello americano prevista per la notte tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo, che evidenzia il tentativo dell'aria fredda di raggiungere le nostre regioni. Il vortice che la accompagna però, come si nota, è troppo sbilanciato verso i Balcani.



OGGI: al nord e al centro bel tempo, al sud e sulle isole maggiori nuvolosità irregolare con frequenti rovesci, anche a sfondo temporalesco, che gradualmente tenderanno a localizzarsi a ridosso della Sardegna meridionale e della Sicilia, temperature ancora fresche, ma in rialzo nei valori massimi al nord e al centro.





