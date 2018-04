MALTEMPO in arrivo tra nord e centro, fiocchi sulle Alpi

SITUAZIONE: una depressione avanza verso le Alpi occidentali e spingerà un vasto corpo nuvoloso a coinvolgere il nostro settentrione e gran parte del centro Italia. I fenomeni risulteranno più intensi tra il pomeriggio odierno e l'alba di giovedì.

Al sud richiamo di aria mite, tempo asciutto e cielo velato.



NEVICATE: in arrivo su ovest Alpi, anche copiose in serata oltre i 1000-1200m, oltre i 1400-1500m sui restanti settori alpini.



TEMPORALI: potranno colpire la Liguria e le regioni del centro a macchia di leopardo, risultando più probabili nel pomeriggio e nella serata di oggi.



EVOLUZIONE: giovedì la perturbazione risulterà ancora attiva sul settentrione e anche tra Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ma i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Venerdì residua instabilità al nord.



FINE SETTIMANA: appare ridimensionata l'azione di una depressione afro-mediterranea che tra sabato e domenica colpirà dapprima la Sardegna, poi dovrebbe portare un po' di pioggia tra il nord e le regioni centrali, specie del versante tirrenico. La situazione però è ben lungi dall'essere definita. Seguite gli aggiornamenti.



PROSSIMA SETTIMANA: si conferma l'inserimento di un cuneo di alta pressione che dovrebbe estendersi dal nord Africa al centro Europa, lasciando però ai margini il nostro Paese, che entro mercoledì 18 o giovedì 19 potrebbe essere interessato dal rientro di correnti più fresche da est e dunque da condizioni instabili.



OGGI: al nord graduale peggioramento sul settore occidentale entro mezzogiorno con piogge, rovesci e nevicate oltre i 1000-1200m su ovest Alpi, in estensione ai restanti settori alpini ma con limite più alto, attorno ai 1500m. Piogge anche sul nord-est dal pomeriggio, così come sull'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, il nord Sardegna e, ad intervalli anche sul resto del centro. Solo velature in transito al sud con tempo asciutto e prevalenza di sole. In serata precipitazioni anche forti sul nord-ovest. Temperature in calo nei valori massimi nelle aree coinvolte da precipitazioni. Ventoso sui mari di Ponente.



DOMANI: al mattino ancora moderato maltempo tra nord e centro, specie a ridosso delle Alpi, con limite della neve a 1300-1400m e rovesci di pioggia in pianura, maggiori schiarite sulle regioni centrali, al sud abbastanza soleggiato, salvo parziali addensamenti, in giornata tendenza ad attenuazione dei fenomeni con un po' di sole in arrivo sulle pianure del nord e sulle regioni centrali, ancora nuvoloso con locali precipitazioni nelle Alpi. Temperature invariate.