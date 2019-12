MALTEMPO in arrivo sulla Sardegna e le regioni joniche

SITUAZIONE: un vortice depressionario risulta ancora attivo a ridosso della Sardegna e questo comporterà un peggioramento sull'isola che poi si estenderà alla Sicilia e dalla nottata a tutte le regioni joniche, favorendovi precipitazioni localmente intense. Qui la mappa relativa alla sommatoria dei fenomeni sino alle 6 di giovedì:

EVOLUZIONE: nel corso di giovedì i fenomeni insisteranno ancora lungo le regioni joniche e la Sardegna, attenuandosi però entro sera, un po' di instabilità raggiungerà anche le coste delle regioni centrali tirreniche. Qui la mappa delle precipitazioni previste secondo il nostro modello:

FINE SETTIMANA: venerdì e sabato correnti umide ed instabili da ovest insisteranno ancora lungo il Tirreno provocando annuvolamenti e qualche locale fenomeno, per il resto il tempo risulterà buono. Domenica un fronte si avvicinerà alle Alpi da nord-ovest, interessando però solo i versanti esteri.



PROSSIMA SETTIMANA: tra lunedì e martedì esso valicherà le Alpi determinando una generale variabilità con qualche fenomeno passeggero al centro e al sud, un rinforzo della ventilazione settentrionale e un certo calo delle temperature, in particolare sui versanti adriatici.



DA VALUTARE: l'evoluzione successiva. Sembra infatti probabile l'inserimento di figure depressionarie dall'Atlantico o dal nord Europa con conseguente maltempo tra giovedì 12 e venerdì 13 che porterebbe anche ad abbondanti nevicate sulle Alpi: da confermare!



OGGI: al nord-ovest ancora annuvolamenti tra Piemonte ed ovest Lombardia per effetto stau indotto dalle correnti da est che tenderanno però ad attenuarsi, favorendo un rasserenamento del cielo e un rialzo termico in quota. Al nord-est bel tempo e freddo mattutino. Al centro sereno ma freddo al mattino nelle zone interne, nubi in arrivo sulla Sardegna associate a piogge e temporali, specie dal pomeriggio. Al sud parziali annuvolamenti con schiarite, ma tendenza a peggioramento piovoso sulla Sicilia e poi in serata su tutte le regioni joniche con rovesci, temporali e rinforzo dei venti sud orientali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------