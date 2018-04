MALTEMPO in arrivo dalla serata sulla Sardegna, in estensione graduale a gran parte d'Italia

SITUAZIONE: dopo il passaggio di un fronte freddo sul settentrione nel corso della serata di ieri, ci attende una breve parentesi di tempo soleggiato, ma da stasera una saccatura penetrerà nel Mediterraneo da ovest; da essa si originerà una depressione al suolo sul basso Tirreno, in risalita graduale verso nord, con maltempo in estensione dalla Sardegna a gran parte d'Italia.



FORTE MALTEMPO: è atteso sull'isola di Sardegna dalla prossima notte con piogge e temporali anche di forte intensità che persisteranno anche martedì e mercoledì. Previsti accumuli locali complessivi anche superiori ai 100mm di pioggia, secondo la stima del nostro modello.



DEPRESSIONE. il vortice depressionario tenderà ad influenzare gradualmente un po' tutto il Paese ma soprattutto il centro e il settentrione, dove sono attese piogge e

rovesci anche temporaleschi tra il pomeriggio di martedì e venerdì.



TEMPERATURE: la presenza di nubi e soprattutto di precipitazioni farà calare un po' le temperature nei prossimi giorni, ma non farà freddo e a stento ci riallineeremo alle medie del periodo. Nel prossimo fine settimana previsto peraltro un nuovo rialzo dei valori, soprattutto al nord.



EVOLUZIONE: la depressione in arrivo dovrebbe attenuarsi da venerdì 4 maggio; nel contempo sul centro Europa si andrà rafforzando un campo di alta pressione che proverà ad estendersi parzialmente anche sul nord Italia, favorendo un miglioramento nel fine settimana, ma soprattutto un deciso rialzo delle temperature. Al centro e al sud rimarrà comunque una blanda circolazione depressionaria foriera di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica.



OGGI: annuvolamenti residui su centro est Alpi con locali rovesci, ampie schiarite altrove, salvo nubi basse su Tirreno e Liguria; dall'Algeria arrivo di nuclei temporaleschi sulla Sardegna entro sera con rovesci anche intensi a partire da Sulcis ed Iglesiente. Nubi in aumento anche su Toscana, Umbria e Lazio. Verso sera nubi cumuliformi e locali rovesci anche su alta Lombardia, Verbano ed Ossola. Temperature minime in calo, massime stazionarie.



DOMANI: maltempo sulla Sardegna con piogge e temporali sparsi, a tratti anche intensi, peggioramento anche su Toscana, Umbria ed alto Lazio con piogge e rovesci temporaleschi, nubi sparse sul resto del centro e al nord con tendenza a piogge sparse e a qualche locale rovescio, tempo migliore al sud ma con intensificazione del vento e nubi in aumento sulla Campania. Temperature in calo tra nord e centro, in temporaneo rialzo al sud.