MALTEMPO in arrivo dai primi di marzo?

Il modello americano prevede il ritorno del maltempo intorno al 5-6 marzo, avrà ragione?

SITUAZIONE: una zona di alta pressione determina tempo buono e anche mite nelle ore pomeridiane al nord e al centro, refoli freddi raggiungono invece ancora il meridione mantenendo le temperature più basse.



TEMPERATURE: ancora una volta oggi i valori massimi risulteranno complessivamente più elevati al nord e lungo le regioni centrali tirreniche, che sul medio Adriatico e il meridione. L'impressione di essere ancora in inverno al sud sarà acuita dalla presenza di una moderata ventilazione nord-orientale.



EVOLUZIONE: tra giovedi e venerdi un modesto corpo nuvoloso attraverserà il Paese ma senza determinare conseguenze rilevanti. Si osserverà qualche fenomeno passeggero al centro e al sud, soprattutto nella mattinata di venerdi.



FINE SETTIMANA: il tempo tornerà nel complesso buono, anche se non mancherà una lieve variabilità e la presenza di quache banco nuvoloso lungo il Tirreno. Non farà freddo.



PROSSIMA SETTIMANA: il modello americano lancia la sfida MALTEMPO, che il modello europeo non raccoglie. Secondo il modello americano non solo entrerebbero figure depressionarie in serie a partire da martedi 5 marzo, ma le temperature si abbasserebbero e giungerebbero nevicate importanti soprattutto sul settore alpino, in qualche caso anche a quote basse o molto basse. Molto meno compromesso il tempo per il modello europeo, che al momento prevede solo altri modesti passaggi nuvolosi e qualche precipitazione di breve durata.

Chi avrà ragione? Seguite tutti i nostri approfondimenti.



OGGI: bel tempo ovunque, freddo al mattino presto, mite dal tardo mattino al nord e lungo le regioni centrali tirreniche, ancora un po' freddo altrove. Modesti annuvolamenti saanno presenti sul meridione. Vento da nord-est moderato al sud.



DOMANI: al nord qualche passaggio nuvoloso tra Alpi e pianure, nubi basse sulla Liguria. Al centro e al sud bel tempo, nubi in arrivo su Toscana e Lazio nel corso della giornata, specie a ridosso della fascia costiera. Temperature in aumento nei valori minimi, massime in aumento al sud, stazionarie altrove.



