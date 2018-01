MALTEMPO in arrivo da giovedì su molte zone del nord, poi anche sul Tirreno

SITUAZIONE: la zona di alta pressione ci sta proteggendo ha le ore contate. Da ovest si sta avvicinando una saccatura che ospiterà un'attiva perturbazione che, esaltata dalla formazione di un minimo depressionario a ridosso tra Mar Ligure e Golfo del Leone, determinerà precipitazioni anche abbondanti sulle zone alpine e su parte del nord-ovest, specie Lombardia e Liguria, soprattutto tra venerdì e sabato.



EVOLUZIONE: nella giornata di sabato maggiore coinvolgimento anche delle regioni centrali tirreniche e della Sardegna, poi passaggio di consegne delle piogge da Tirreno ad Adriatico e domenica fenomeni più importanti in localizzazione tra Sardegna orientale e Sicilia orientale, tendenza a miglioramento sui restanti settori.



NEVICATE: gli accumuli nevosi previsti, mediamente oltre i 1100m ma con limite più basso ad ovest (800-1000) e più alto ad est 900-1300), risulteranno importanti oltre i 1500m sul settore lombardo, sull'alto Piemonte, Valle d'Aosta sulle Prealpi Venete, il Trentino occidentale.



FINE GENNAIO e PRIMI di FEBBRAIO: temporaneo miglioramento ovunque ma dai primi di febbraio possibili un paio di affondi di aria fredda di origine artica marittima e poi continentale con risvolti perturbati soprattutto al centro e al sud, nevosi anche a quote basse con clima finalmente invernale. Da confermare! Stamane è il modello americano con la sua ipotesi fredda a trascinarsi dietro anche gli altri che sino a ieri ci credevano poco.



OGGI: bel tempo ovunque salvo modesti addensamenti tra Liguria ed ovest Lombardia, qualche nube anche sull'alta Toscana. Locali situazioni nebbiose sulla bassa pianura. Temperature diurne piuttosto miti, specie al centro e al sud.



DOMANI: nuvoloso su Liguria e Lombardia con le prime precipitazioni nel corso della giornata, nevose oltre i 1000m, nuvolaglia in arrivo anche sul Piemonte, il Veneto e l'Emilia ma senza risvolti. Al centro nubi e piovaschi su alta Toscana, parzialmente soleggiato sul resto del Tirreno e sulla Sardegna, al sud bel tempo, salvo addensamenti su ovest Sicilia. Temperature in calo nei valori massimi nelle aree interessate da fenomeni, per il resto senza grandi variazioni.