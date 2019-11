MALTEMPO grande protagonista su buona parte d'Italia

SFILATA di perturbazioni sull'Italia come non eravamo più abituati a vedere. Novembre è tornato insomma a mostrare il suo volto più conosciuto, quello piovoso. Oggi un flusso di correnti sud occidentali trasporta frange nuvolose associate a precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o anche di temporale, specie sulle regioni centrali tirreniche e sulla Venezia Giulia.



Il nostro modello sino alle 18 di oggi prevede questa sommatoria di fenomeni:

EVOLUZIONE: mercoledì ancora flussi sud occidentali ma graduale spostamento delle masse d'aria più instabili verso il meridione nel corso della giornata: investite sempre da precipitazioni più importanti le regioni tirreniche, maggiormente schermate da Alpi ed Appennini le estreme nord-occidentali e il medio Adriatico, in serata peggioramento su tutto il sud, miglioramento al nord. Qui sotto la mappa della sommatoria dei fenomeni previsti dal nostro modello per mercoledì 6 novembre:

GIORNI SUCCESSIVI: giovedì mattina il sud risentirà ancora degli strascichi della vecchia perturbazione e riceverà dunque ancora rovesci diffusi, in allontanamento verso Albania e Grecia, come si nota da questa mappa del nostro modello:

DEPRESSIONE: altrove la parentesi soleggiata finirà per essere sopraffatta dall'arrivo di un nuovo fronte, che comincerà ad arrecare piogge nel pomeriggio di giovedì 7 al nord-ovest, mentre per venerdì 8 si andrà scavando una depressione sull'alto Tirreno che rallenterà il passaggio frontale e il maltempo finirà per insistere ed estendersi a tutto il nord e al centro, compresa la Campania. Ecco i fenomeni attesi giovedì pomeriggio al nord-ovest, specie su Lombardia e Liguria di Levante, secondo il nostro modello:

FINE SETTIMANA: risulterà spiccatamente variabile con piogge soprattutto lungo le regioni tirreniche e le Isole Maggiori, maggiori schiarite in arrivo al nord, specie ad ovest, ma con peggioramento in arrivo nel tardo pomeriggio di domenica per l'inserimento di un'altra figura depressionaria, attesa per l'inizio della prossima settimana e di cui avremo modo di parlare.



OGGI: al nord e al centro spesso nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse e locali rovesci anche temporaleschi, più probabili su Liguria, regioni di nord-est, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio, tendenza a miglioramento entro sera sul nord-ovest. Limite della neve sulle Alpi oltre i 1700-1800m. Al sud nubi e rovesci temporaleschi possibili in Campania, variabile sul resto del sud con rovesci solo isolati. Ventoso su tutte le zone costiere per venti sostenuti di Libeccio. Temperature in lieve flessione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------