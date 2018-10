MALTEMPO estremo oggi su gran parte d'Italia: venti fortissimi e nubifragi, anche neve

CICLONE: confermato l'approfondimento del minimo depressionario (vortice ciclonico) a ridosso del nord-ovest con valori sino a 983-984hPa nel tardo pomeriggio odierno.



CONSEGUENZE: Venti fortissimi sono attesi su gran parte d'Italia ma soprattutto su Tirreno, Sardegna, Valpadana, Alpi, alto Adriatico. I nuclei temporaleschi associati al vortice determineranno violenti nubifragi colpiranno ad intervalli il settentrione, il centro e la Campania, temporali possibili anche sul resto del sud. Il limite della neve si porterà a 1900m su ovest Alpi, si collocherà attorno ai 2000-2200m sul restante settore alpino.



PIOGGE: sono previsti accumuli di pioggia anche superiori ai 150mm in sole 24 ore a ridosso della fascia alpina, prealpina e pedemontana del nord.

Nubifragi sono attesi anche nelle grandi aree urbane del nord e del centro, comprese Milano e Roma. In molti comuni prudentemente le scuole rimarranno chiuse.



TEMPERATURE: caleranno di qualche grado da questa sera ma nel complesso rimarranno ancora miti dopo la Sciroccata attesa in queste ore.



EVOLUZIONE: il vortice stanotte valicherà le Alpi e il tempo migliorerà parzialmente, anche se per martedì saranno ancora possibili alcune piogge a ridosso del settore alpino centrale ed orientale e sull'alto e medio Tirreno. Mercoledì una nuova perturbazione giungerà da ovest, ma sarà frenata nel suo avanzamento dalla presenza dell'alta pressione: essa provocherà piogge solo sul nord-ovest.



PONTE DEI MORTI: giovedì moderato maltempo al nord, al centro e sulla Campania, qualche pioggia anche al sud, venerdì e sabato tregua grazie ad un temporaneo rialzo della pressione atmosferica, da domenica nuovo peggioramento ad iniziare da ovest.



LUNGO TERMINE: nuova lunga fase instabile, a tratti perturbata, prevista da lunedì 5 in poi con diversi momenti piovosi per il transito di alcune perturbazioni atlantiche in arrivo da ovest. Seguiranno dettagli.