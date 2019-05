MALTEMPO: doppio attacco PERTURBATO diretto verso l'Italia nel week-end

Dopo un Primo Maggio che ha reso possibile lo sviluppo di temporali pomeridiani su molti settori appenninici del centro e del meridione, il tempo sull'Italia cambia nuovamente aspetto; si allontana la circolazione settentrionale fredda che ha penalizzato soprattutto i settori orientali italiani, mentre da ovest si affaccia una nuova perturbazione che andiamo puntualmente ad osservare dal satellite:

Il corpo nuvoloso sta dispensando al momento rovesci e situazioni temporalesche sull'Esagono Francese; in Italia il tempo risulta buono, anche se sulla Liguria sono già presenti nubi basse che annunciano l'arrivo della perturbazione sopra citata.

In alto si nota un cospicuo pacchetto di aria fredda di matrice artica che al momento sta interessando la Scandinavia. E' preceduta da un intenso fronte freddo che nei prossimi due giorni attraverserà l'Europa centrale con un'azione di maglio, addossandosi alla catena alpina nella sera-notte di sabato 4 maggio; ne parleremo diffusamente nel corso della mattinata.

Andiamo quindi con ordine, iniziando con la sommatoria delle piogge attese in Italia nella mattinata odierna, giovedi 2 maggio:

A parte qualche piovasco di limitata estensione sulle Alpi e sulla Liguria, il tempo sarà abbastanza buono sull'Italia con generale assenza di precipitazioni e clima nel complesso mite e gradevole.

Nel pomeriggio-sera, ecco il cambiamento che si annuncerà con rovesci e qualche temporale al nord, specie sul nord-ovest e l'arco alpino:

Rovesci saranno possibili su Piemonte, Lombardia, Liguria, ovest Emilia e arco alpino in genere. Qualche piovasco non si esclude anche sul nord-ovest della Sardegna, per il resto tempo asciutto e largamente soleggiato.

La perturbazione interesserà in maniera maggiormente diffusa il nord e parte del centro nella giornata di venerdi 3 maggio, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo ai prossimi articoli che svilupperemo nel corso della mattinata. Continuate quindi a seguirci!

