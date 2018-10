MALTEMPO di lunedì 15: nord-ovest stai ATTENTO!

Anticiclone e perturbazioni sembrano doversi alternare abbastanza rapidamente in questo dinamico mese di ottobre sul nostro Paese .



Così le mappe aggiornate relative alle precipitazioni, mettono in evidenza l'arrivo di una seconda importante perturbazione tra la serata di domenica e la giornata di lunedì sull'Italia, segnatamente sui versanti tirrenici e al nord-ovest.



Se domenica sera le piogge potranno coinvolgere tutto il nord e parte delle regioni centrali tirreniche (segnatamente il mare aperto), il rinforzo dei venti meridionali (ed anche orientali al nord) concentrerà la fenomenologia più importante sul nord-ovest nella giornata di lunedì 15.



Del resto le mappe sono eloquenti: si vede molto bene il notevole picco di pioggia atteso su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria di Ponente ed ovest Lombardia. Fenomeni che sommati a quelli già rilevanti previsti nelle prossime 36-48 ore, potrebbero certamente creare disagi alla popolazione.



Importante sarà il limite delle nevicate: più sarà basso meno problemi di eventuali esondazioni di fiumi e torrenti ci saranno. Il limite dovrebbe attestarsi in media sui 2300-2400m.



Pioverà a tratti anche sul resto del nord, specie lungo la fascia montana e pedemontana veneta, così come sono attesi rovesci intensi sul'est della Sardegna. Scarsa invece la fenomenologia prevista sul resto del Paese.



Il fronte di lunedì 15 oltretutto sembra anch'esso destinato a morire sul posto, poiché in breve tempo potrebbe essere nuovamente circondato dall'alta pressione, finendo per indebolirsi.



Dunque un BOTTA e RISPOSTA continuo ma con le perturbazioni che non riescono ad interessare tutta l'Italia in modo democratico.



Attendibilità della previsione: 45-55%