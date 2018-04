MALTEMPO della prossima settimana: il culmine tra mercoledÃ¬ e giovedÃ¬?

Il primo fronte è previsto in transito tra la tarda serata di domenica 8 e la giornata di lunedì 9 con maggiore coinvolgimento della Sardegna e dei versanti tirrenici, prima di un probabile indebolimento del corpo nuvoloso, nel momento in cui si troverà a transitare sul resto del Paese, pur riuscendo comunque a produrre qualche rovescio sparso.



La giornata di martedì 10 sembra interlocutoria in un contesto comunque votato all'instabilità e a qualche rovescio a macchia di leopardo soprattutto sulle zone interne ed appenniniche del centro e sul settentrione.



Mercoledì 11 potrebbe anche aprirsi con qualche effimera schiarita, prima che un sistema frontale più organizzato investa le regioni nord-occidentali, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche e si estenda in serata a gran parte delle rimanenti regioni centrali e settentrionali.



Al sud il modello ad area limitata prevede solo qualche fenomeno locale a ridosso della Sicilia e della Calabria e dei rovesci sul nord della Campania, sui restanti settori la perturbazione non dovrebbe riuscire ad agire in modo importante.



Secondo tale modello precipitazioni anche rilevanti potrebbero verificarsi su Lazio interno, Umbria meridionale, Piemonte, Emilia centrale, ovest e sud est Lombardia.



Il passaggio frontale dovrebbe esaurirsi nel corso della mattinata di giovedì 12 con rovesci e temporali estesi tra il centro ed il Triveneto, in dissipazione ed allontanamento verso levante.



Naturalmente si tratta solo delle prime proiezioni a livello precipitativo, che necessiteranno di numerosi aggiornamenti.