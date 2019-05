MALTEMPO che si allontana verso est, ma TEMPORALI in agguato nel fine settimana

SITUAZIONE: un fronte freddo si sta portando verso i Balcani ma influenza ancora in queste prime ore le regioni di nord-est, l'Emilia-Romagna e poi l'Adriatico qua e là sino alla Puglia. Dietro ad esso subentrerà un flusso di correnti occidentali ancora leggermente umido e fresco, che determinerà un po' di variabilità.



EVOLUZIONE: venerdì tempo un po' variabile con qualche rovescio o spunto temporalesco isolato nel pomeriggio sulle zone interne appenniniche e sull'estremo nord-est.



FINE SETTIMANA: una nuova circolazione depressionaria abbraccerà l'Italia determinando dapprima alcuni veloci temporali al nord entro sabato sera, in spostamento al centro e al sud nelle ore successive. Persistenza della fenomenologia temporalesca anche per domenica al centro e al sud, miglioramento al nord e sulla Sardegna. Le temperature caleranno nuovamente poiché tenderà ad inserirsi aria fresca dal centro Europa.







PROSSIMA SETTIMANA: sarà ancora presente molta instabilità, dapprima al centro e al sud, poi anche al nord, con risvolti temporaleschi frequenti e temperature di qualche grado inferiori alla media stagionale. Per tutti i dettagli sull'andamento della prossima settimana seguite comunque i nostri aggiornamenti.



OGGI: al nord-ovest nuvolosità variabile con tendenza a schiarite sempre più ampie, al nord-est e sull'Emilia-Romagna all'inizio ancora nuvoloso con precipitazioni tra Emilia orientale, coste venete e Romagna ma con tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Al centro al mattino nubi irregolari, piogge in spostamento da Toscana interna verso medio Adriatico, schiarite su Sardegna, Lazio, coste della Toscana. Nel pomeriggio locali rovesci in Appennino e sul medio Adriatico, per il resto nubi sparse ma assenza di fenomeni. Al sud nuvolaglia sulla Puglia con locali rovesci, specie sul Gargano, sulle altre zone nuvolosità variabile ma con scarso rischio di precipitazioni. Temperature massime in aumento.



DOMANI: passaggi nuvolosi tra nord e centro ma con fenomeni quasi tutti relegati sulle zone appenniniche e sull'estremo nord-est e più probabili nel pomeriggio sottoforma di brevi rovesci temporaleschi. Al sud tempo buono. Temperature in lieve ulteriore aumento nei valori massimi.



Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

>>> Altri satelliti

---------------------------------------------------------------------------