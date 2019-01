MALTEMPO ancora rilevante al sud, ultime nevicate sul medio Adriatico

SITUAZIONE: il vortice ciclonico giunto ieri sul meridione seguiterà a determinare precipitazioni per gran parte della giornata al sud, anche nevose a quote basse in Appennino. Notevole la nevicata che ha colpito Potenza, costringendo alla chiusura delle scuole. Riflessi nevosi anche sul medio Adriatico sino a quote molto basse, anche se i fenomeni su questo settore sono destinati ad esaurirsi a breve. Tempo migliore altrove.



FREDDO: si attenuerà sensibilmente a partire dalla giornata di sabato, salvo nelle zone interessate da nebbie, presentandosi solo moderato nel corso della prossima settimana.



EVOLUZIONE: sabato tempo in miglioramento ovunque, salvo residui fenomeni al mattino all'estremo sud. Domenica modesto passaggio perturbato in arrivo al nord con deboli precipitazioni lungo le Alpi, sull'estremo nord-est e sulla Liguria, nevose oltre i 400-600m.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì fronte in trasferimento al centro e al sud ma con fenomeni modesti, seguito da venti di foehn e Tramontana. Tra martedì e mercoledì nuova depressione in transito dalla Francia verso la Sardegna e nuovi riflessi perturbati per il centro ed il sud, ai margini il settentrione. Tra giovedì ed il fine settimana possibile avanzamento di una vasta saccatura da ovest con richiamo di venti molto miti al centro e al sud e un certo peggioramento del tempo sul nord-ovest e la Sardegna, ma da confermare.



BRUTTI SEGNALI per il nord: stamane dai modelli rispetto ad un coinvolgimento nelle situazioni perturbate. Tutte le depressioni sembrano evitare il settentrione e le saccature che potrebbero portare precipitazioni quando affondano più ad ovest non riescono poi ad evolvere verso levante. Una situazione naturalmente ben lungi dall'essere definita ma che mette in dubbio tutto quanto espresso in questi giorni circa una svolta definitiva della situazione meteo. Il problema non sarebbe però legato alla circolazione generale, bensi ad un'anomalia che si manifesta sempre più frequentemente sul Mediterraneo centro occidentale e legato alla progressione delle saccature e dei minimi depressionari. C'è ormai un'ampia letteratura documentata su questi episodi. Ne riparleremo certamente su MeteoLive. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: al sud ancora maltempo e venti forti con precipitazioni intermittenti, anche temporalesche e nevose oltre i 500-800m in Appennino; anche sul medio Adriatico ancora nuvoloso con le ultime precipitazioni, nevose oltre i 300m in Appennino ma con tendenza a graduale miglioramento. Bel tempo altrove, freddo anche intenso al mattino.



DOMANI: al sud ultimi fenomeni ma con tendenza a schiarite sempre più ampie a ad attenuazione del vento. Sul resto d'Italia bel tempo, netto rialzo delle temperature in quota, freddo comunque nei bassi strati, specie in presenza di nebbia.





