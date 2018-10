MALTEMPO all'estremo sud e sulle isole maggiori

SITUAZIONE: una lingua anticiclonica protegge temporaneamente nord e centro Italia dall'azione instabile orchestrata da una depressione presente sul Mediterraneo centrale e posizionata a ridosso della Sicilia, che impegna anche la Sardegna e diverse aree del meridione, determinando instabilità.



EVOLUZIONE: la depressione guadagnerà nuovamente spazio verso nord nel corso di giovedì e soprattutto di venerdì, quando abbraccerà nuovamente le regioni centrali, sfruttando l'indebolimento della lingua anticiclonica e provocando precipitazioni.



FINE SETTIMANA: tra venerdì e sabato la depressione andrà a determinare annuvolamenti al nord e al centro, favorendo precipitazioni sparse, per poi perdere importanza ed attenuarsi entro le prime ore di domenica.



PROSSIMA SETTIMANA: da valutare l'inserimento da ovest di una nuova figura depressionaria che potrebbe originare condizioni di maltempo a partire dai settori occidentali del Paese. I modelli non sono ancora concordi sulla reale entità di questo sfondamento e di conseguenza sulla portata del peggioramento. Vi consigliamo pertanto di aggiornarvi.



TEMPERATURE: resteranno fresche anche nei prossimi giorni, specie di notte e al mattino, miti nelle ore pomeridiane, ma comunque su valori prossimi alle medie del periodo o al nord anche leggermente inferiori.



OGGI: al nord e al centro bel tempo, ma su Lazio ed Abruzzo a tratti alcuni annuvolamenti irregolari, mentre sulla Sardegna nubi in aumento con rischio di rovesci e temporali, specie sul settore orientale dell'isola. Al sud e sulla Sicilia tempo instabile, a tratti perturbato su est Sicilia, con rovesci e temporali a carattere sparso, più probabili su Puglia, Calabria e Lucania. Temperature in lieve calo nelle aree raggiunte dai fenomeni, in lieve aumento altrove.



DOMANI: nubi su tutto il sud e le isole maggiori con rischio di rovesci e temporali sparsi, nubi in arrivo anche sulle regioni centrali peninsulari ma tempo asciutto sino a sera, poi piogge su Lazio ed Abruzzo. Sul resto d'Italia tempo buono con cielo al massimo velato. Temperature senza grandi variazioni.