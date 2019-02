MALTEMPO al sud e sul medio Adriatico, migliora altrove

INVERNO AI BOX: no, tranquilli, l'inverno non abdicherà così presto, la stagione, come quasi ogni anno, riserva sempre delle sorprese nella seconda parte del mese di febbraio e ad inizio marzo. Sarà così anche quest'anno. Il ricompattamento del vortice polare sarà di breve durata, di conseguenza lo sarà anche la pausa mite di metà settimana e già dal week-end gli scenari torneranno a mostrare un quadro barico nuovamente votato all'inverno sull'Europa.



SITUAZIONE: una circolazione depressionaria insiste ancora sulle nostre regioni meridionali e sul medio Adriatico, determinando condizioni di marcata instabilità, tempo invece in progressivo miglioramento sul resto d'Italia.



MALTEMPO: rischio di forti precipitazioni al sud, in particolare sulla Sicilia orientale e la Calabria jonica nella mattinata di martedì, quando si prevedono anche dei nubifragi. Anche su queste zone comunque il tempo tenderà a migliorare dal tardo pomeriggio di martedì.



PAUSA TRANQUILLA: è quella che si prospetta a metà settimana con 48-72 ore di tempo buono ovunque e temperature in aumento nelle ore diurne.



NUOVO CAMBIAMENTO: dal fine settimana progressivo peggioramento del tempo a partire dal nord con fenomeni soprattutto a partire da domenica e fase moderatamente perturbata che dovrebbe prolungarsi anche all'inizio della prossima settimana con depressione in azione nel Mediterraneo.



FREDDO: durante la seconda decade di febbraio, presumibilmente intorno a metà mese, proprio la depressione presente sull'Italia potrebbe richiamare aria fredda dal nord-est del Continente. Nel contempo l'anticiclone migrerebbe verso la Scandinavia bloccando le correnti atlantiche. Ne deriverebbe una nuova fase invernale per l'Italia.

Attendibilità: media. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: al nord tempo sempre più soleggiato e nel pomeriggio mite, residui addensamenti e piovaschi solo sulla Romagna. Al centro schiarite su Sardegna e regioni centrali tirreniche, ancora nubi e precipitazioni sparse sul medio Adriatico, nevose oltre gli 800-1000m, ma con tendenza a miglioramento dal tardo pomeriggio. Molto nuvoloso o coperto al sud con piogge e rovesci anche temporaleschi, nevosi in Appennino a quote superiori ai 1000m, tendenza dei fenomeni a localizzarsi all'estremo sud entro fine giornata. Temperature in calo al sud, stazionarie al centro, in aumento al nord.



DOMANI: bello al nord e al centro con gelate nelle zone interne e nelle aree di montagna tra la notte ed il primo mattino, maltempo anche intenso sullo Jonio tra Calabria jonica ed est Sicilia con nubifragi possibili, variabile con residue piogge sul resto del sud ma con tendenza a miglioramento a partire dalla Campania. Temperature in calo al nord e al centro nei valori minimi, massime stazionarie, al sud in aumento leggero nei valori massimi, minime stazionarie.



