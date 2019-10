MALTEMPO al nord-ovest, mite e soleggiato altrove

TUTTO come PREVISTO: la figura depressionaria che si è posizionata ad ovest del Continente sta sprofondando a ridosso della Spagna e finirà per determinare su Catalogna, regioni pirenaica e Francia meridionale forti nubifragi tra martedì e mercoledì. Il nord-ovest italiano seguita ad essere interessato da un flusso di correnti umide e molto instabili dai quadranti meridionali, ma la rimonta temporanea dell'alta pressione stabilizzerà il tempo anche su queste zone a partire da questa sera.

Sino ad allora però potranno ancora verificarsi forti rovesci temporaleschi su Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta, come mostra la mappa qui sotto:

EVOLUZIONE: la depressione presente a ridosso della Spagna rimarrà stazionaria sul posto tra martedì e mercoledì, come mostra la mappa qui sotto, regalando all'Italia 36 ore di alta pressione e di tempo sostanzialmente buono e particolarmente mite.

PEGGIORAMENTO: tra mercoledì sera e giovedì la depressione sfonderà verso levante, attestandosi a ridosso della Sardegna e determinando un peggioramento su nord-ovest, l'isola e gran parte del versante tirrenico, prima di scivolare verso sud-est, impegnando ancora le isole maggiori e soprattutto la Sicilia sino a sabato 26 ottobre.



Qui sotto la sequenza barica e i risvolti precipitativi: dapprima la situazione pressoria prevista per la notte su giovedì 24 ottobre:

Ecco i fenomeni attesi nella notte su giovedì 24 ottobre:

Infine l'isolamento del minimo pressorio a ridosso delle Isole Maggiori cosi come si prevede per sabato mattina 26 ottobre alle ore 8:

RITORNO dell'ALTA PRESSIONE: nel fine settimana l'alta pressione tornerà a comandare la scena, eccezion fatta per le isole maggiori, dove il tempo migliorerà più lentamente. La fase stabile potrebbe durare sino alla fine del mese, ma con i primi di novembre dovrebbe tornare il MALTEMPO dall'Atlantico. Segui gli aggiornamenti.



OGGI: attenzione ancora ai temporali previsti ancora per qualche ora tra Piemonte, ovest Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. In mattinata anche su centro-est Lombardia Veronese e Trentino Alto Adige, ma in attenuazione entro mezzogiorno. Nelle ore seguenti fenomeni in graduale localizzazione sull'Ossola ed il Biellese ed in successiva attenuazione entro sera. Bel tempo altrove e clima molto mite per il periodo.

