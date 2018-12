Maltempo al centro e poi al sud, nevicherà domenica al nord?

SITUAZIONE: l'anticiclone presente nell'area scandinava devia verso il Mediterraneo le figure depressionarie in arrivo dall'Atlantico. Una di queste sta interessando oggi le nostre regioni centrali e parte del meridione, mentre il suo influsso è marginale o addirittura nullo. Proprio sul settentrione continua ad insistere aria decisamente fredda.



DA NOTARE: oggi precipitazioni anche rilevanti al centro con nevicate consistenti in Appennino dalle quote medie.



EVOLUZIONE: sabato la depressione si allontanerà verso il meridione, determinando ancora del maltempo moderato, mentre altrove il tempo risulterà buono, ancora freddo al nord e sul medio Adriatico. Domenica una perturbazione raggiungerà il settentrione da ovest determinando dapprima delle nevicate sulle Alpi, poi su parte della Valpadana. Lunedì migrerà verso le regioni del medio Adriatico e sul meridione.



NEVICATE in Valpadana: la perturbazione potrebbe transitare senza una vera ondulazione delle correnti da ovest e accompagnata da un minimo depressionario al suolo piuttosto basso. Questo determinerebbe una distribuzione dei fenomeni piuttosto irregolare. Al momento alcuni modelli ad area limitata ipotizzano neve soprattutto su basso Piemonte, bassa Lombardia, Appennino ligure, basso Veneto e poi soprattutto Emilia e Marche interne. Una maggiore curvatura ciclonica delle correnti tuttavia potrebbe garantire neve anche al resto del settentrione. C'è dunque incertezza che non verrà risolta prima di altre emissioni, che seguiremo e commenteremo per voi.



PROSSIMA SETTIMANA: dopo l'allontanamento del fronte giunto tra domenica e lunedì, breve parentesi di tempo buono, relativamente più mite al centro e al sud, ma fredda ed umida al nord, dove potrebbero anche gravare nebbie fredde.

Da mercoledì sera a giovedì possibile nuovo peggioramento al nord e al centro con precipitazioni diffuse a partire da ovest, nevose a quote basse su alcune zone del nord. Venerdì 21 tendenza a miglioramento.



FESTE di NATALE: tutto dipenderà dall'evento di strat-warming già segnalato più volte da MeteoLive e previsto in stratosfera proprio a cavallo tra Natale e Capodanno. Al momento sembrano possibili feste di Natale dinamiche, cioè senza anticiclone e con tempo spesso instabile.



OGGI: al nord bel tempo salvo residui addensamenti sull'Emilia-Romagna, associati a sporadiche nevicate, che si localizzeranno sulla Romagna nel corso del pomeriggio, ma con pioggia lungo la costa. Al centro tempo perturbato con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino oltre gli 800-1000m, anche più in basso nelle vallate più strette. Al sud nubi e piogge su Molise e Campania, nubi in aumento altrove ma con precipitazioni solo sporadiche. Temperature quasi stazionarie.



DOMANI: al nord ancora bel tempo ma decisamente freddo al mattino. Al centro ultime precipitazioni con neve sino a quote collinari sul medio Adriatico, poi migliora, bel tempo in Sardegna; al sud piogge su Campania e Molise con neve dai 700m, poi peggiora anche altrove con piogge e rovesci. Temperature in diminuzione.



