MALTEMPO a tratti anche FORTE sino a DOMENICA, poi miglioramento

DICEMBRE PAZZO: la foto simbolo del periodo tormentato che stiamo vivendo (non solo meteorologicamente) arriva dalla foto che ci ha inviato Simone Maio da Santa Marinella, a nord di Roma, che mette in evidenza una cella temporalesca spettacolare che si è formata a ridosso della costa nel pomeriggio di ieri:



SITUAZIONE: un'organizzata ed attiva perturbazione in arrivo dalla Francia sta per determinare un intenso peggioramento del tempo al nord e sull'alto Tirreno, senza peraltro risparmiare il resto del Paese nel suo spostamento verso levante. Nevicherà sulle Alpi mediamente oltre i 1400-1600m, ma ad ovest localmente anche sin verso i 1200m. Qui i fenomeni previsti dal nostro modello sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: i fenomeni tra la serata odierna e la notte su sabato si estenderanno anche a molte altre zone del Paese, favorendo temporali anche di forte intensità lungo la fascia tirrenica sino alla Campania, Sardegna compresa, e poi sul nord-est; guardate a tal proposito la mappa seguente che riassume le precipitazioni previste tra le 18 di oggi e le 06 di sabato:

FINE SETTIMANA: sabato i fenomeni abbandoneranno per qualche ora il nord-ovest, mentre insisteranno ancora lungo gran parte del versante tirrenico e l'estremo nord-est, come si nota nella mappa qui sotto:

DOMENICA un secondo fronte attraverserà abbastanza velocemente la Penisola determinando piogge e temporali, oltre ad ulteriori nevicate sul settore alpino, questa volta a quote un po' più basse (1100-1200m). Già nel corso della giornata interverrà un graduale miglioramento al nord-ovest, perché le correnti si disporranno da Maestrale. Qui i fenomeni previsti:

PROSSIMA SETTIMANA: le correnti da nord-ovest determineranno un po' di variabilità con qualche fenomeno sul basso Tirreno, in Adriatico e sul settore alpino di confine, altrove splenderà il sole in un contesto ventilato e ancora non freddo. Da Natale anticiclone probabilmente più protettivo sullo Stivale e tempo più stabile ovunque, un po' freddo nelle ore notturne, relativamente più mite in quelle diurne.



INCERTEZZA per l'evoluzione prevista da Santo Stefano a fine anno. La frenata delle grandi correnti occidentali sembra confermata ma anche una rimonta non proprio ortodossa dell'alta pressione, che impedirebbe al freddo di raggiungerci da est, limitandolo alla sola regione balcanica, una situazione però ancora tutta in divenire. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: maltempo al nord-ovest e sull'alta Toscana, poi anche sul resto del nord e lungo le regioni dell'alto e medio Tirreno, sino a coinvolgere entro sera anche Campania e Sardegna e nella notte su sabato gran parte del Paese, pur attenuato. Nevicherà sulle Alpi oltre i 1400-1600m, anche più in basso localmente su ovest Alpi. Temperature in calo al centro e al sud all'arrivo delle precipitazioni.

