Locali, ma INTENSI TEMPORALI al nord, soleggiato sul resto d'Italia

Non cambia la situazione sul nostro Paese; l'alta pressione si mantiene ben salda, appena disturbata da infiltrazioni più fresche che dai valichi alpini scendono verso le regioni settentrionali. Ecco l'immagine satellitare di questa mattina alle ore 7:

Il monopolio del sereno non viene violato al centro e al meridione, mentre le regioni settentrionali (segnatamente Alpi, Prealpi e alta pianura) risentono di correnti più fresche ed instabili provenienti da nord-ovest.

Queste infiltrazioni di aria più fresca saranno causa di temporali che tra il pomeriggio e la serata interesseranno alcuni settori dell'Italia settentrionale; ecco le precipitazioni attese sul nostro Paese tra le 17 e le 20 di oggi, mercoledi 3 luglio:

Come è successo negli ultimi giorni, i temporali si formeranno sui rilievi alpini (quest'oggi probabilmente anche sull'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano) durante il pomeriggio, per poi scendere in pianura nelle ore serali e notturne.

Qualche temporale pomeridiano potrebbe interessare anche la dorsale appenninica centro-settentrionale, ma senza sconfinamenti verso pianure e coste. Su tutte le altre regioni nessun cambiamento: tanto sole e temperature ancora elevate.

Caldo ancora intenso e disagevole su molte regioni d'Italia. Ecco la mappa del disagio da caldo previsto per le 17 di oggi, mercoledi 3 luglio:

A parte qualche limitato refrigerio al nord sotto eventuali temporali, il caldo sarà ancora fastidioso o molto fastidioso su quasi tutta l'Italia, con punte di MALESSERE FISIOLOGICO dove vedete il colore rosso acceso.

Domani, giovedi 4 luglio, la situazione non cambierà molto: ancora rischio di temporali al nord tra il pomeriggio e la sera; una maggiore intraprendenza temporalesca si osserverà anche lungo la dorsale appenninica durante il pomeriggio, per il resto situazione invariata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, che vengono continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it