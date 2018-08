Le ultimissime meteo della domenica: SOLE e CALDO sempre protagonisti ma...

SITUAZIONE: una zona di alta pressione domina ancora la scena nell'area mediterranea ma non riesce ad impedire ad un'ansa depressionaria, presente in quota all'altezza del meridione e delle Isole Maggiori, di apportare condizioni di instabilità.



AFA: particolarmente fastidioso si presenta il caldo sulle regioni settentrionali e la Toscana, dove nelle grandi aree urbane la sensazione di disagio persiste anche per gran parte delle ore notturne. Si continuerà così sino a quando non interverrà un deciso ricambio della massa d'aria.



EVOLUZIONE: nella giornata di lunedì l'instabilità si attenuerà sulle Isole ma dovrebbe accentuarsi un po' al nord e sulle zone interne del centro e della Campania. Nel contempo si avvicinerà da ovest una saccatura colma di aria più fresca, che però investirà essenzialmente la Francia, determinandovi entro mercoledì fenomeni di forte intensità.



DA NOTARE: l'avvicinamento della saccatura all'Italia, andrà nuovamente ad attivare condizioni di instabilità a ridosso della Sardegna tra martedì e mercoledì, che potrebbero dar luogo alla formazione di grossi temporali multicellulari, come quello che si sono attivati nella giornata di sabato 4 agosto. Anche al nord comunque non dovrebbe mancare qualche fenomeno temporalesco a carattere sparso, essenzialmente in montagna.



CAMBIAMENTO: tutti i modelli ormai vedono una flessione del campo barico su nord e centro Italia durante il fine settimana 11-12 agosto, con riflessi sino al giorno di Ferragosto. Correnti più fresche da ovest dovrebbero terminare qualche temporale e un certo ricambio d'aria, meno avvertito sul meridione, che peraltro in questa fase non ha mai veramente sofferto un caldo intenso ed estremo. Seguite comunque i nostri puntuali aggiornamenti.



OGGI: al nord soleggiato e caldo, nel pomeriggio sulle Alpi consueta formazione di cumuli con qualche temporale di calore verso sera, in occasionale sconfinamento verso le zone pianeggianti limitrofe. Al centro dapprima soleggiato, poi formazione di focolai temporaleschi sui rilievi, associati a brevi temporali pomeridiani, specie su Lazio ed Abruzzo, che potranno sconfinare localmente verso le pianure. Sulla Sardegna tempo instabile con possibili temporali sparsi, dapprima nel sud dell'isola, poi non esclusi anche sul resto dell'isola. Al sud abbastanza o parzialmente soleggiato, nel pomeriggio formazione di temporali sulle zone interne ed appenniniche, ma soprattutto sulla Sicilia e la Calabria. Temperature quasi invariate ovunque, punte di 34-35°C.



DOMANI: sempre abbastanza soleggiato ovunque ma con accentuazione dell'attività temporalesca al nord e nelle zone interne del centro e della Campania con brevi temporali pomeridiani o serali, temporanea attenuazione dell'instabilità sulle Isole Maggiori. Caldo afoso al nord e al centro.