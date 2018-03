Le ultimissime meteo della domenica: piogge al sud, da lunedì temperature in rialzo

SITUAZIONE: una depressione si va scavando sulle regioni meridionali e risulterà attiva sino a lunedì mattina, traslando dalla Calabria verso il basso Adriatico. Essa determinerà precipitazioni anche a carattere di rovescio, a tratti intense. Si intensificheranno venti a rotazione ciclonica.



EVOLUZIONE: lunedì la depressione si attenuerà ed almeno sino a mercoledì il tempo risulterà buono o discreto sull'insieme del Paese, congiuntamente ad un rialzo delle temperature.



NUOVO GUASTO: tra giovedì e venerdì una figura depressionaria tornerà a coinvolgere il nostro Paese, segnatamente le nostre regioni settentrionali, provocando piogge sparse.



FESTE di PASQUA: la situazione si è complicata perché i modelli non riescono a trovare uno schema barico condiviso. Al momento l'ipotesi che risulta più probabile è sempre quella di passaggi piovosi a tratti sul settentrione e di un tempo più clemente e persino caldo sul resto del Paese, ma la previsione andrà costantemente aggiornata, come sempre accade in questo frangente dell'anno.



MALTEMPO: piogge più intense su est Sardegna, est e nord Sicilia, poi Calabria, Basilicata e Puglia, limite della neve in media oltre i 900-1000m, in rialzo in giornata.



OGGI: maltempo al sud e sulla Sardegna orientale, sulle regioni centrali nuvolaglia sul medio Adriatico e sul basso Lazio con locali piogge, schiarite sulle restanti zone e tempo asciutto. Al nord parzialmente nuvoloso sul settore occidentale per correnti orientali, più sole al nord-est, nel corso della giornata prevalenza di sole ovunque. Temperature massime in lieve generale rialzo.



DOMANI: al sud ancora tempo un po' instabile con precipitazioni al mattino tra Molise Calabria, Cilento, nord Sicilia e nord Puglia, nel pomeriggio rovesci sulle zone interne ed appenniniche, al centro parziali addensamenti tra Abruzzo e basso Lazio con isolati rovesci pomeridiani, bel tempo altrove, salvo passaggi nuvolosi medio alti. Temperature in ulteriore rialzo.