La TREGUA prima del MALTEMPO...

La primavera seguiterà ad avere il volto imbronciato, anche se nella giornata odierna il sole non dovrebbe mancare su molte regioni italiane.

Osserviamo subito l'immagine satellitare che fotografa il tempo in Europa alle 7 di questa mattina:

Si notano due cose interessanti, che poi saranno interconnesse tra loro in merito al maltempo italico previsto.

Sull'estrema sinistra della foto è visibile una zona di alta pressione che per il momento ricopre il sud dell'Iberia e il Marocco. Nelle prossime 36-48 ore la struttura stabilizzante compirà una spettacolare rimonta verso nord fino a raggiungere le Isole Britanniche e addirittura l'Islanda. Su queste zone avremo un vero e proprio anticipo d'estate con bel tempo e temperature elevate.

Di rimando, sul fianco orientale del robusto promontorio anticiclonico, scenderà aria fredda proveniente direttamente dalle alte latitudini. Il fronte freddo è già visibile tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, ma verrà scaraventato verso sud dalle correnti suddette (freccia blu).

Nella giornata di sabato il corpo nuvoloso agirà soprattutto al nord con temporali sparsi, mentre domenica la medesima perturbazione formerà una depressione all'altezza delle regioni centrali, determinando maltempo diffuso al centro e al sud. Ne riparleremo nel corso della mattinata.

Per la giornata odierna c'è poco da dire; ecco le precipitazioni attese fino al mezzogiorno in Italia:

Tempo asciutto praticamente ovunque; forse qualche locale piovasco potrebbe interessare la Campania e le zone interne del meridione, ma si tratterà davvero di poca cosa.

Anche la sommatoria delle piogge attese in Italia nel pomeriggio-sera odierni non mette in risalto situazioni precipitative importanti:

Qualche piovasco potrebbe interessare i rilievi del nord-est, ma si tratterà di precipitazioni fugaci. Altrove tempo asciutto con nubi più compatte nelle aree interne, ma con basso rischio di pioggia.

Temperature ovunque su valori gradevoli e ventilazione debole o moderata dai quadranti occidentali.

