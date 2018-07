La tendenza temporalesca si accentua al nord

SITUAZIONE: l'alta pressione flette sul nord Italia a causa dell'avvicinamento di una goccia fredda posta a nord dell'arco alpino. Essa andrà a favorire un'accentuazione della tendenza temporalesca già a partire dal pomeriggio odierno, ma più marcata tra la prossima notte e mercoledì. Invariate le condizioni previste sul resto del Paese.



TEMPORALI: nella notte su mercoledì temporali soprattutto tra Lombardia e Triveneto, mentre nel corso di mercoledì dovrebbero localizzarsi su Liguria, Emilia-Romagna, bassa Lombardia e Venezie.



EVOLUZIONE: sino a giovedì mattina al settentrione saranno ancora possibili rovesci sparsi e qualche spunto temporalesco, ma successivamente un cuneo anticiclonico proteggerà tutto il Paese, garantendo condizioni di tempo buono dalle Alpi alla Sicilia con temperature in rialzo anche al nord.



GUASTO: il modello americano posticipa il guasto temporalesco previsto da giorni alla giornata di lunedì 16 luglio e opta per un peggioramento anche più marcato, in grado di proporre temporali in serie almeno sino a mercoledì 18, con marginale coinvolgimento anche del centro Italia. Nei giorni successivi flusso di correnti moderatamente instabili da ovest e poi da nord-ovest con ulteriori temporali previsti in Adriatico per il 21-22 luglio con annesso calo termico, ovviamente questa previsione è tutta da confermare.



DA NOTARE: ancora una volta l'incapacità dell'anticiclone di assicurare stabilità assoluta per un periodo prolungato. E' la novità di questa stagione estiva 2018.



OGGI: al nord parzialmente nuvoloso con schiarite, ma dal pomeriggio primi temporali sparsi, specie su Lombardia e Venezie, che tenderanno a riproporsi anche nella prossima notte, più sporadici ed isolati altrove. Afoso.

Sulle regioni centrali passaggi nuvolosi in un contesto soleggiato, nel pomeriggio isolati temporali in Appennino. Caldo.

Al sud soleggiato e caldo, anche intenso su Puglia e Sicilia. Isolati temporali nel pomeriggio sulla Calabria.



DOMANI: su Lombardia e Triveneto al mattino nuvoloso con rovesci temporaleschi, in trasferimento su Liguria, Emilia-Romagna, più isolati sul Piemonte; in giornata schiarite ma ancora rovesci possibili su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Al centro irregolarmente nuvoloso su Toscana, Umbria e Marche con isolati temporali, per il resto soleggiato. Al sud bel tempo. Caldo al centro e al sud, valori massimi in calo al nord ma solo nelle aree coinvolte da temporali.