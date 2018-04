La primavera pronta a mostrarci il suo volto stabile per 3 giorni

SITUAZIONE: le correnti sul nostro Paese stanno ruotando dai quadranti nord-occidentali; esse trasporteranno ancora aria fresca ed instabile sul nord-est e sulle zone interne del centro e del sud sino a questa sera, ma nel contempo si andrà concretizzando la rimonta di un cuneo anticiclonico, garanzia di un miglioramento del tempo.



EVOLUZIONE: tra venerdì e domenica bel tempo ovunque e moderato rialzo delle temperature grazie al rafforzamento del cuneo anticiclonico. Clima tipico primaverile. Locali nebbie e nubi basse presenti tra la notte ed il mattino tenderanno rapidamente a dissolversi.



PROSSIMA SETTIMANA: una saccatura si affaccerà da ovest dalla notte su domenica, determinando il passaggio di un primo corpo nuvoloso esteso a tutte le regioni tirreniche e alla Sardegna con precipitazioni più importanti sull'isola. Nel corso di lunedì le precipitazioni, pur modeste, si estenderanno al resto del Paese.



ACME della FASE INSTABILE: nel corso della prossima settimana la circolazione depressionaria che si instaurerà sul Mediterraneo andrà a favorire il passaggio di diversi impulsi instabili; quello più rilevante dovrebbe transitare tra mercoledì e giovedì, recando precipitazioni più intense ed estese, ma il condizionale è d'obbligo. Le temperature caleranno di alcuni gradi.



DA NOTARE: l'anomalia barica della prossima settimana sarà completata dalla presenza in sede scandinava di un vasto anticiclone, una configurazione certamente possibile anche in primavera, ma non più così frequente.



LUNGO TERMINE: non si vede nemmeno a metà mese una stabilizzazione importante del tempo, che potrebbe dunque continuare a risultare capriccioso.



OGGI: al nord-ovest nebbia o nubi basse al mattino in pianura, schiarite nelle Alpi e sulle coste, tendenza a miglioramento con il passare delle ore. Sul Triveneto e l'Emilia-Romagna residua nuvolosità con rischio di brevi piovaschi al mattino e di rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio; al centro e al sud nuvolosità irregolare con addensamenti temporaneamente intensi associati a brevi rovesci o temporali, più probabili nelle zone interne e montuose e durante le ore pomeridiane. Temperature in aumento al nord-ovest nei valori massimi, in lieve calo altrove.



DOMANI: bel tempo ovunque, temperature minime in lieve calo, massime in generale aumento. Residui addensamenti non saranno più in grado di provocare precipitazioni.