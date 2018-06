La massa d'aria calda si prepara ad invadere l'Italia

Qui a fianco le temperature previste a 1500m per il fine settimana.

SITUAZIONE: la circolazione di aria fresca e leggermente instabile legata alla presenza di un vortice ciclonico sui Balcani sta perdendo importanza. Da venerdì ne acquisterà invece molta la risalita di una massa d'aria calda e stabile in arrivo dal nord Africa.



EVOLUZIONE: nel fine settimana tempo estivo su tutta l'Italia con caldo anche intenso. Tra domenica sera e lunedì possibile rientro di aria più fresca da est al nord ma con annuvolamenti solo a ridosso dei rilievi e scarso rischio di fenomeni.



PROSSIMA SETTIMANA: il settentrione rimarrà ai margini del cuneo anticiclonico africano e risentirà di una lieve instabilità, che andrà manifestandosi soprattutto sui monti, mentre sul resto del Paese dominerà senza troppi problemi il cuneo anticiclonico africano.



TEMPORALI: un passaggio temporalesco più importante ed esteso potrebbe verificarsi tra giovedì 5 e venerdì 6 al settentrione, seguito da aria un po' più fresca che potrebbe coinvolgere anche le regioni centrali nella giornata di sabato 7 luglio, ma la previsione è assolutamente da confermare.



LUNGO TERMINE: lo schema barico che vedrà il nord coinvolto a tratti dall'instabilità atlantica persisterà probabilmente sino al 12 luglio, con scarsi riflessi però al centro e al sud, dove seguiterà a dominare il sole e farà sempre caldo.



OGGI: prevalenza di schiarite in un contesto ancora leggermente variabile con annuvolamenti cumuliformi associati a rovesci lungo la dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto generalmente asciutto. Addensamenti giungeranno nel corso della giornata su nord-est, specie est Alpi, ma con scarse conseguenze. Temperature ancora gradevoli, clima ventilato.



DOMANI: bel tempo ovunque, salvo addensamenti nelle Alpi e la dorsale appenninica; la pressione aumenterà e il tempo tenderà a stabilizzarsi. Si attenueranno i venti e comincerà a fare più caldo, specie al nord.