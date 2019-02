La grande mitezza europea si attenuerà, tempo variabile

SITUAZIONE: la grande mitezza fuori stagione che ha avvolto mezza Europa e parte d'Italia negli ultimi giorni andrà ridimensionandosi gradualmente. I modelli però non riescono ancora a concordare su un deciso cambiamento di regime: nessun vero ritorno a condizioni simil invernali, ma potenziali passaggi piovosi, che non tutti vedono, intorno alla metà della prossima settimana. Intanto la giornata odierna trascorrerà ancora in prevalenza soleggiata e mite salvo qualche nube basse su Tirreno e Liguria.



EVOLUZIONE: tra venerdi e sabato una debole perturbazione transiterà da nord-ovest dando luogo a sporadiche piogge sulle regioni centrali e a qualche fenomeno in pi ù al sud tra la notte e la prima mattinata di sabato. Al nord non cambierà nulla. Domenica si instaurerà un flusso da ovest che recherà qualche annuvolamento al nord, specie in Liguria e nelle Alpi, per il resto prevarrà il sole.



PROSSIMA SETTIMANA: il modello americano prevede l'ingresso di una saccatura importante sul nord Italia con tanto di precipitazioni diffuse per mercoledi 6 marzo, ma il modello europeo vede questo passaggio solo abbozzato e anche nei giorni successivi non prevede nessun vero peggioramento, mettendo in evidenza ancora una volta l'anomalia pressoria presente a livello del Mediterraneo, con le perturbazioni troppo alte di latitudine per poterci interessare direttamente. Da notare invece che il modello americano propone una situazione molto più dinamica. Come sempre in sede di rianalisi vedremo di capire quale modello propone la situazione più attendibile.



TEMPERATURE: in Italia si manterranno miti ovunque per oggi e per gran parte del fine settimana, in Europa caleranno di alcuni gradi rispetto ai valori decisamente inconsueti, talvolta da record, registrati nelle ultime 48 ore.



OGGI: bel tempo ovunque, salvo addensamenti tra Liguria ed alta Toscana, ma senza conseguenze, un po' di velature in arrivo al nord nel corso della giornata. Altra giornata primaverile, non solo al nord e al centro ma questa volta anche al sud nel pomeriggio.



DOMANI: passaggi nuvolosi irregolari tra nord e centro con locali piogge su Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, in movimento nel corso della giornata verso il meridione, al nord graduali schiarite con il passare delle ore e nessun fenomeno di rilievo previsto. In serata nubi e piogge in localizzazione al sud. Temperature in generale rialzo nei valori minimi, in calo nei valori massimi al centro, quasi stazionaria altrove.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it