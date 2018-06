La fiammata CALDA in arrivo dal week-end: i dettagli!

Un cuneo di alta pressione di matrice africana verrà a far visita al nostro Paese durante il fine settimana, andando a determinare condizioni stabili e soleggiate ma soprattutto introducendo una massa d'aria particolarmente calda.



I valori schizzeranno rapidamente verso l'alto su tutta la Penisola, anche se il rialzo più netto si riscontrerà in Sardegna, Puglia, Valpadana e zone interne delle regioni centrali tirreniche.



Per la giornata di domenica 1° luglio sull'isola di Sardegna potranno toccarsi i 37°C, così come nel Foggiano in Puglia. Farà molto caldo anche sul catino padano con picchi di 34°C e umidità piuttosto elevata che comporterà un disagio da caldo importante.



Il caldo proseguirà anche nelle successive 48 ore su gran parte del Paese, mentre potrebbe attenuarsi parzialmente al nord entro mercoledì 4 luglio per l'inserimento da ovest di un fronte temporalesco, peraltro ancora da inquadrare meglio, vista la divergenza tra i due principali modelli sulla sua efficacia e capacità di penetrazione.



Anche all'inizio della prossima settimana dunque farà decisamente caldo su quasi tutto il Paese, specie sulle isole e regioni centrali e meridionali. Al nord i valori potranno scendere di 1-2°C ma resteranno comunque elevati sino a mercoledì e associati ad un alto tasso di umidità.