L'ultimo MALTEMPO prima della tregua natalizia, poi arriverà ARIA FREDDA?

SITUAZIONE: un vortice freddo molto rapido ma profondo (sino a 985hPa) transita sul nostro Paese determinando maltempo su gran parte delle regioni, in localizzazione già stamane su nord-est, centro e sud, e in successivo trasferimento sulla regione balcanica. Vi saranno associati venti sostenuti, acqua alta sulla Laguna Veneta e qualche nevicata su est Alpi. Qui la mappa delle precipitazioni prevista sino alle 18 di oggi:

EVOLUZIONE: in serata i venti da nord-ovest spazzeranno i cieli italiani ma della nuvolosità e delle precipitazioni si andranno localizzando sul basso Tirreno, come sempre avviene in queste situazioni. Un po' di instabilità peraltro insisterà ancora sulla Sardegna, mentre un po' di neve portata da nord sarà presente sui crinali alpini di confine. Il flusso nord occidentale non risulterà freddo ma la serenità del cielo notturno abbasserà comunque di alcuni gradi le temperature sul territorio, specie nelle aree riparate dal vento. Qui sotto i fenomeni previsti per la giornata di lunedì 23 dicembre:

NATALE: per la vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano il tempo continuerà ad essere dominato in quota da una corrente nord-occidentale, ma sempre più blanda perché la pressione aumenterà favorendo una maggiore stabilità quasi ovunque, anche se continueranno a manifestarsi annuvolamenti sui crinali alpini di confine. Le temperature risulteranno nel complesso miti ma in caso di nebbia sulle zone pianeggianti potrebbero risultare più basse.



FINE ANNO: da sabato 28 (soprattutto secondo il modello europeo) aria più fredda dovrebbe sfondare da nord-est lungo il bordo orientale dell'alta pressione portando anche conseguenze instabili sul medio Adriatico e al sud sino alla fine dell'anno, oltre ad una generale flessione dei valori di temperatura. L'alta pressione però rimarrà incombente, perché stimolata costantemente dall'impeto del flusso occidentale atlantico che ne favorirà una nuova graduale espansione verso l'Italia. Restano tuttavia aperte anche opzioni alternative votate alla persistenza di condizioni più invernali, che però al momento risultano meno probabili.



Qui una mappa dell'emisfero nord per domenica 29 dicembre, dalla quale si nota la presenza dell'anticiclone sull'Europa sud occidentale e l'afflusso freddo sull'est europeo che raggiunge anche parte delle nostre regioni:

OGGI: migliora al nord-ovest già dal mattino, poi anche sulla Toscana, ancora molto instabile o perturbato sul resto del Paese, specie su basso Veneto ed Emilia-Romagna e poi medio e basso Tirreno; neve su est Alpi oltre i 1100-1200m, nel pomeriggio schiarite anche su Umbria e Lazio, poi su Veneto, Trentino, ancora instabile sulle altre regioni. Acqua alta a Venezia per tutta la mattinata. Venti in rotazione da Libeccio ed Ostro a Maestrale secco a partire dalla Sardegna. Temperature in lieve calo al centro e al sud.

