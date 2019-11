L'ora del MALTEMPO al nord e al centro

SITUAZIONE: un sistema frontale inserito in un canale depressionario coinvolgerà il nostro Paese durante l'intero fine settimana, determinando precipitazioni su gran parte delle regioni settentrionali e centrali e su parte del meridione.



Le correnti risulteranno in prevalenza sud occidentali in quota, mentre al suolo la formazione di piccoli vortici depressionari potrebbe favorire temporaneamente il richiamo di correnti tra est e sud-est, che esalteranno la fenomenologia.

Ecco le precipitazioni attese sino alle 18 di oggi secondo il nostro modello:

Si nota che le precipitazioni si concentreranno soprattutto su Liguria di Levante, Sardegna, Toscana e regioni di nord-est. Nella seconda mappa ecco i fenomeni previsti tra le 18 di oggi e le 06 di domenica 3 novembre, dalla quale risulta evidente l'accentuazione delle precipitazioni sul Tirreno con temporali:

Domenica 3 novembre l'arrivo del fronte freddo porterà ulteriori precipitazioni sotto forma di rovesci e temporali, sia al nord, che al centro e su parte del meridione, come si evince da questa mappa degli accumuli previsti tra le 6 e le 18, dove risultano evidenti i forti temporali che si potrebbero sviluppare su Levante ligure, Lazio, Campania:

EVOLUZIONE: lunedì ultime piogge sull'estremo nord-est e sul basso Tirreno ma con tendenza a temporaneo miglioramento. Martedì nuova perturbazione in transito con fenomeni su Levante ligure, Toscana, Umbria, Lazio, est Lombardia e Triveneto. Dopo una pausa attesa per mercoledì, ecco un nuovo fronte affacciarsi tra giovedì e venerdì con risvolti perturbati o depressionari ancora tutti da verificare ed approfondire. Sembra comunque probabile che il tempo possa rimanere instabile almeno sino a domenica 10, se non oltre.



OGGI: al nord-ovest nuvoloso ma con precipitazioni sporadiche su Piemonte, bassa Valle d'Aosta e Ponente ligure, più frequenti su Levante ligure e Lombardia. Sul nord-est e sull'Emilia-Romagna molto nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse. Al centro maltempo con piogge e temporali frequenti su Toscana e Sardegna, in estensione in serata a gran parte del centro, specie su Umbria e Lazio. Al sud nubi sparse sul Tirreno e possibili rovesci o temporali sulla Campania entro sera, parzialmente soleggiato altrove. Limite della neve sulle Alpi oltre i 1700-1800m. Temperature in calo nelle aree soggette a precipitazioni.

