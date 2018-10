L'Italia rovesciata: l'estremo sud sconvolto dai temporali, ma arriverà il freddo?

SITUAZIONE: una zona di alta pressione abbraccia gran parte del Paese ma non l'estremo sud, dove continuano a rigenerarsi celle temporalesche spaventose sull'est della Sicilia e in mare aperto sullo Jonio.



EVOLUZIONE: la tendenza temporalesca all'estremo sud andrà fortunatamente attenuandosi nel fine settimana, ma sul bordo orientale dell'alta pressione cominceranno gradualmente ad affluire masse d'aria più fredde a partire da domenica.



CALO TERMICO e CONSEGUENZE: tra lunedì e mercoledì masse d'aria progressivamente più fredde colpiranno le nostre regioni adriatiche e meridionali, coinvolgendo in parte anche il resto d'Italia, dove rimarrà comunque determinante la presenza dell'alta pressione. Da lunedì, tanto per cambiare, il sud verrà coinvolto da nuova instabilità con rischio di acquazzoni e temporali. Martedì e mercoledì coinvolgimento anche del medio Adriatico, scarsi o nulli i riflessi altrove, salvo nel campo termico.



ATTENUAZIONE del FLUSSO FREDDO: da giovedì 25 a sabato 27 attenuazione del flusso freddo da nord-est e ancora possibile distensione stabilizzante dell'alta pressione. Nei giorni successivi però sembra probabile un nuovo cambiamento del tempo con affondo di una saccatura dal nord Europa, dalle conseguenze tutte ancora da verificare.



OGGI: temporali in mattinata su est Sicilia e in parte sul Reggino in Calabria, fenomeni anche e soprattutto in mare aperto sullo Jonio, tempo buono sul resto d'Italia, salvo addensamenti modesti, temperature massime sempre miti.



DOMANI: la giornata migliore del periodo su tutto il Paese, banchi di nebbia nottetempo e al mattino presto sul catino padano e nelle valli del centro. Ancora valori molto miti nelle ore diurne.



