L'Italia ospita un MOSTRO TEMPORALESCO: che ciclone sino a venerdì!

COMMENTO: la mancanza di un vero assalto al Mediterraneo da parte delle perturbazioni atlantiche e dunque del passaggio di consegne da estate ad autunno, favorisce la formazione di grossi nuclei temporaleschi appena la pressione cede un po' alle quote superiori ed entra così aria più fresca.



CICLONE: il Mediterraneo centrale "ribolle" di calore e sta ospitando un vasto nucleo temporalesco. Esso fa capo ad un minimo depressionario al suolo in approfondimento ad est della Sardegna che rinnoverà le condizioni di instabilità anche marcata al centro, al sud e sulle Isole Maggiori sino a venerdì.



FENOMENI: risulteranno a tratti intensi su est Sardegna, nord Sicilia, Isole minori, ma anche su diverse zone del centro e del sud peninsulare a macchia di leopardo. Possibili nubifragi nel corso delle prossime 48-72 ore.



EVOLUZIONE: il ciclone rimarrà attivo sino al pomeriggio di venerdì, poi perderà forza e si colmerà. Nel contempo sabato sul settentrione transiterà la coda di un fronte atlantico che porterà un po' di nubi ovunque e qualche pioggia su Liguria, centro-est Alpi ed estremo nord-est. Domenica esso sarà seguito da un modesto rientro di aria più fresca nei bassi strati al nord e sul medio Adriatico.



PROSSIMA SETTIMANA: l'evoluzione rimane incerta ma sembra ancora probabile il rientro da nord-est di correnti progressivamente più fredde e su parte del centro e sul meridione anche instabili e foriere di precipitazioni e di un drastico passaggio a condizioni termiche autunnali. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: al nord bel tempo. Al centro schiarite su nord Toscana, nord Umbria e nord Marche, su tutte le altre regioni tempo instabile con rischio di rovesci o temporali, più frequenti e probabili su Sardegna orientale, coste del Tirreno e poi zone interne ed appenniniche nel pomeriggio. Al sud tempo molto instabile sulla Sicilia e le isole minori con rischio di rovesci o temporali, instabile anche sul resto del territorio con annuvolamenti improvvisi associati a rovesci temporaleschi. Temperature in lieve calo nelle aree interessate da fenomeni.