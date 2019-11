L'Italia nella spirale del MALTEMPO: altra perturbazione in arrivo!

SITUAZIONE: all'estremo sud è ancora attiva l'instabilità legata al vecchio fronte transitato ieri, ma al nord-ovest già si prepara l'arrivo di una nuova perturbazione, che entro il pomeriggio-sera porterà precipitazioni diffuse in estensione al resto del settentrione e all'alto Tirreno e nord Sardegna. Qui sotto ecco le precipitazioni previste nel pomeriggio odierno secondo il nostro modello:

Ed ecco le precipitazioni previste tra la serata odierna e la notte su venerdì, sempre secondo il nostro modello:

DEPRESSIONE: l'approfondimento di una depressione al suolo nella giornata di venerdì rallenterà l'avanzamento del fronte, costringendolo a ruotare attorno al minimo di pressione. Ecco le conseguenze a livello precipitativo per la mattinata di venerdi, si notano i grappoli temporaleschi sul medio Tirreno e i fenomeni temporaleschi su Veneto e Friuli Venezia Giulia:

EVOLUZIONE: venerdì pomeriggio il mulinello depressionario risulterà ancora molto attivo con le conseguenze sul territorio che vediamo con la grafica a livello precipitativo:

FINE SETTIMANA: nella giornata di sabato 9 gran parte dei fenomeni tenderà a localizzarsi sul medio e basso Tirreno, ma potrà piovere anche sul resto del centro e del sud, sia pure in misura meno rilevante. Al nord finiranno per imporsi parzialmente le schiarite e i fenomeni si esauriranno. Nella giornata di domenica 10 una nuova depressione si scaverà a ridosso della Sardegna portando maltempo sull'isola, in estensione alle coste della Liguria e dell'alto e medio Tirreno, tempo migliore altrove, ma in peggioramento al nord in serata.



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì 11 la depressione coinvolgerà soprattutto nord e centro Italia portando precipitazioni ed anche neve sulle Alpi oltre i 1200-1400m, mentre per martedì 12 la sua azione dovrebbe limitarsi al centro e al sud, dove insisteranno le precipitazioni. Anche per mercoledì 13 potrebbero verificarsi precipitazioni al sud e sul medio Adriatico, mentre tra giovedì 14 e venerdì 15 una nuova figura depressionaria potrebbe sfondare nel Mediterraneo dalla Francia. Seguite però tutti gli aggiornamenti.



OGGI: al nord-ovest nubi irregolari sulla Liguria con locali rovesci sul Genovesato, parzialmente soleggiato sui rimanenti settori ma con presenza di nebbie sparse al mattino sulle pianure, poi nubi in aumento generale e rovesci sparsi dal pomeriggio. Al nord-est dapprima schiarite, poi nubi in arrivo e dalla serata prime precipitazioni. Limite della neve sulle Alpi oltre i 1200-1400m. Al centro bel tempo ma con nubi in arrivo sulla Toscana e sulla Sardegna settentrionale associate a rovesci dal pomeriggio-sera. Al sud rovesci su Sicilia orientale, Calabria jonica, Salento, in allontanamento in mare aperto, per il resto abbastanza soleggiato. Temperature in calo nei valori massimi al nord-ovest.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------