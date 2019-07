L'Italia abbracciata dal SOLE e dal CALDO

Questa mattina gran parte del nostro Continente, compresa l'Italia e il bacino del Mediterraneo si trovano tra le braccia di un forte anticiclone di chiara matrice africana:

Notate l'isola di sereno molto vasta che si estende sui meridiani centrali europei. I corpi nuvolosi sono ai margini: sulla Penisola Iberica e sull'est europeo.

Con una siffatta situazione, le previsioni per la giornata odierna, martedi 23 luglio, sono molto semplici: sole e molto caldo da nord a sud con gli eventuali addensamenti che avranno carattere temporaneo. Solo l'arco alpino potrebbe avere qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane e serali, in pronta attenuazione non appena si spegnerà la lampadina del sole.

Sul fronte delle temperature, ecco i valori previsti per le ore 14: (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

Punte di 36-37° saranno a portata di mano sulla pianura padana orientale, nelle aree interne di Toscana e Lazio e sulla Campania.

Sul fronte del disagio da caldo, ecco la situazione prevista alle ore 17 di oggi, martedi 23 luglio:

Condizioni di MALESSERE FISIOLOGICO saranno presenti sulla Pianura Padana, nelle zone interne di Toscana, del Lazio e sulla Campania. In queste aree le uscite nelle ore più calde della giornata sarebbero da evitare, specie per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Sul resto d'Italia, quindi sulle due Isole Maggiori e al sud, il caldo sarà fastidioso o molto fastidioso specie nelle aree interne e più lontane dal mare.

