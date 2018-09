L'irruzione FREDDA ha lasciato in eredità un CICLONE sullo Jonio

SITUAZIONE: una zona di alta pressione tende a proteggere gran parte d'Italia dall'inserimento di nuovi impulsi freddi, ma lungo il bordo dell'anticiclone affluisce comunque dell'aria più fresca che va ad alimentare una depressione centrata sul Mar Jonio, foriera di precipitazioni che potranno risultare anche molto abbondanti.



EVOLUZIONE: nel fine settimana la situazione rimarrà più o meno stazionaria, ma l'indebolimento dell'alta pressione potrà determinare il passaggio di banchi nuvolosi a tratti anche estesi sul territorio nazionale, non associati però a precipitazioni rilevanti.



PROSSIMA SETTIMANA: l'ulteriore indebolimento dell'anticiclone potrebbe consentire ad un canale depressionario di inserirsi sul nostro Paese ma con modalità ancora abbastanza confuse: si ipotizza al momento un veloce passaggio perturbato da nord a sud con alcune precipitazioni, più insistenti e significative al centro e al sud, ma il potenziale approfondimento di un minimo pressorio al suolo tra nord e centro Italia potrebbe cambiare completamente lo scenario di questo peggioramento. Seguite pertanto gli aggiornamenti.



FREDDO: stamane le temperature si presentano inferiori alle medie stagionali su molte zone del Paese. Tra venerdì e sabato si prevede un aumento dei valori mentre per domenica è attesa una lieve diminuzione. Da notare che per martedì è atteso l'avvicinamento di una massa d'aria sensibilmente più fredda sul centro Europa che potrebbe in parte dilagare anche a meridione delle Alpi.



OGGI: bel tempo quasi ovunque, pur con passaggi nuvolosi irregolari su nord-est, regioni centrali e meridione, ma non associati a fenomeni. All'estremo sud un po' di nuvolaglia irregolare, a tratti più compatta, ma senza precipitazioni. Sul Mar Jonio invece tempo molto instabile, tendente a perturbato con rovesci e temporali. Ancora venti da nord-est al centro e al sud, specie sul basso Adriatico. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, ma ancora mattinata fredda.



DOMANI: tempo simile ma con un ulteriore rialzo delle temperature nei valori massimi. Un po' di nuvolaglia sparsa in transito sul territorio, specie all'estremo sud, temporali sullo Jonio.



