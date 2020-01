L'inverno soffocato dall'alta pressione, ma nel fine settimana tempo a tratti PERTURBATO

COMMENTO: in tempi di "magra invernale" bisogna raccogliere quel poco di buono che la stagione ha da offrire. Nel fine settimana, pur con qualche difficoltà, una perturbazione riuscirà ad intervenire da ovest determinando precipitazioni al nord, al centro e sulla Campania, che risulteranno nevose sulle Alpi a quote anche interessanti (600-900m) e, tra domenica e lunedì, le nevicate potranno interessare anche parte della dorsale appenninica a quote basse, segnale di un generale calo delle temperature. E' uno strappo rispetto al dominio dell'alta pressione sino ad ora proposto dalle mappe, sempre che risulti confermato sino alla fine, poi si potrebbe tornare all'anticiclone.



SITUAZIONE: un debole flusso umido da sud ovest interessa ancora il settentrione favorendo precipitazioni segnatamente sulla Liguria centrale. Nel corso della giornata un nuovo rialzo della pressione atmosferica interromperà l'afflusso di questa massa d'aria favorendo un certo miglioramento. Altrove il tempo risulterà buono.



EVOLUZIONE: dopo un giovedì sostanzialmente tranquillo, pur caratterizzato ancora da qualche annuvolamento in Liguria, da venerdì è previsto l'inserimento di una saccatura di origine atlantica con annessa perturbazione carica di precipitazioni, che tra venerdì sera e sabato coinvolgeranno il nord, le regioni centrali e la Campania. Ecco i fenomeni attesi nella notte tra venerdì e sabato e poi nella giornata di sabato secondo il modello europeo:

NEVICATE: sarebbe confortante l'apporto nevoso derivante da questo passaggio perturbato sull'arco alpino. Il limite della neve si attesterebbe tra 600 e 900m, in Appennino in media oltre i 900-1000m. Seguiranno però aggiornamenti più precisi.



EVOLUZIONE SUCCESSIVA: tra domenica e lunedì una circolazione depressionaria alimentata da aria moderatamente fredda coinvolgerà il Paese determinando fenomeni essenzialmente al centro e al sud, più probabili dapprima sul medio Adriatico, poi sulla Sardegna, con altre occasioni per nevicate in quota e un po' di freddo moderato, specie tra nord e centro. Qui la fenomenologia attesa per domenica secondo il modello europeo:

E POI? Da martedì 21 l'azione depressionaria e nel contempo anche l'afflusso freddo dovrebbero cessare, ridimensionati dal tentativo dell'alta pressione di riprendersi il comando delle operazioni nell'area mediterranea. Non si prevedono pertanto ulteriori peggioramenti almeno sino a venerdì 24 gennaio.



OGGI: al nord e sulla Toscana nuvolaglia irregolare, qualche pioggia in Liguria, locali pioviggini anche su Lombardia ed Emilia, tendenza ad attenuazione dei fenomeni e anche a qualche schiarita entro sera, eccezion fatta per la Liguria, tempo migliore sul resto del centro e sul meridione. Temperature in lieve aumento.

