L'inverno si scatena: oggi NEVE su diverse zone del centro, mercoledì su parte del nord

SITUAZIONE: l'Italia si trova inserita in un canale depressionario che dispensa condizioni di instabilità sulle regioni centrali e meridionali, che oggi si andranno accentuando a causa dell'arrivo di aria più fredda in quota. Pertanto saranno possibili nevicate a quote molto basse lungo la dorsale appenninica del centro e tra la serata e la notte anche sull'estremo nord-est.



EVOLUZIONE: nel contempo dalla Francia verremo raggiunti entro le prime ore di giovedì da una saccatura ben più incisiva che scaverà un minimo di depressione tra alto e medio Tirreno, andando a determinare precipitazioni nevose tra Appennino ligure, basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia nel corso della giornata, rinnovando condizioni di maltempo sulle regioni centrali ma non più con neve nei fondovalle appenninici.



TEMPESTA: il minimo depressionario evolverà in una vera e propria tempesta invernale con vortice sin verso i 978hPa e venti turbolenti in Sardegna, che potranno portare anche bufere di neve sino alle quote collinari nella notte su giovedì.



IN SEGUITO: tra giovedì e venerdì il maltempo traslerà al sud portando ancora venti forti e tante precipitazioni, nevose solo in Appennino dalle quote medie. Una ritornante fredda potrà colpire tra venerdì e sabato il medio Adriatico, portando neve nuovamente sino a quote collinari. Altrove il tempo migliorerà.



Da DOMENICA a GIOVEDI 31 GENNAIO: l'Italia diverrà bersaglio più o meno diretto di diversi affondi depressionari previsti sino al termine del mese e anche per i primi giorni di febbraio con tempo dinamico, a tratti anche perturbato, sbalzi termici e neve a quote anche basse. Anzi, proprio durante questi passaggi non è esclusa qualche nevicata a quote di pianura. Insomma l'inverno promette di stupirci.



OGGI: al nord bel tempo ma freddo con gelate, brinate e banchi di nebbia. Nubi in arrivo sull'Emilia-Romagna e sull'estremo nord-est, dove in serata o nella notte sono attese deboli nevicate sino in pianura, specie su Romagna, coste venete e Friuli Venezia Giulia. Al centro nubi su tutti i settori con precipitazioni sparse, nevose a quote molto basse, 200-400m, specie dal pomeriggio-sera, quando si prevedono nevicate sino al fondovalle anche tra Umbria, Marche e Toscana interna. Al sud instabile con piogge sparse e qualche locale temporale, in un contesto variabile, quota neve attorno ai 900-1000m. Temperature stazionarie.



DOMANI: peggiora al nord con nubi in generale aumento e prime precipitazioni su Liguria, basso Piemonte, sud ovest lombardo, Emilia con neve sino in pianura e a quote molto basse in Liguria, generalmente asciutto sul resto del nord, anche se in serata non si possono escludere brevi momenti di neve su tutte le pianure e la fascia prealpina. Al centro molto nuvoloso con piogge frequenti, rialzo della quota neve oltre i 700m, al sud tempo variabile con schiarite, in Sardegna peggioramento dal pomeriggio con piogge e temporali, ma soprattutto neve a quote collinari e tanto, tanto vento. Temperature in calo al nord, in rialzo al centro e al sud, tranne in Sardegna.





