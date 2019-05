L'INVERNO in pieno maggio: ora tocca al sud MA...

COMMENTO: individuata e segnalata con almeno 7-8 giorni di anticipo, la bordata fredda sopraggiunta dall'Artico ha lasciato il segno e sull'Emilia ha scritto una pagina di storia. Guardate ancora stamane come si presentava la località di FEBBIO in Appennino, sembra pieno inverno:

SITUAZIONE: il vortice freddo è ora scivolato verso il meridione, dove sino a sera determinerà condizioni di spiccata instabilità con forti rovesci, temporali, nevicate in Appennino e un sensibile rinforzo dei venti, coinvolto anche il medio Adriatico. Tempo migliore sulle altre regioni con rialzo moderato delle temperature massime.

Queste le precipitazioni attese sul centro e il sud sino alle 24 di oggi:







EVOLUZIONE: martedì generale tregua ma già alcuni annuvolamenti si presenteranno al nord-ovest, segnale dell'avvicinamento di un nuovo fronte che tra mercoledì e l'alba di giovedì provocherà piogge diffuse sul settentrione e su parte del centro (Toscana, Umbria, nord Marche in primis).

Ecco le piogge previste per il pomeriggio-sera di mercoledì 8 maggio al nord:



MIGLIORAMENTO PARZIALE: tra giovedì pomeriggio e venerdì una parziale rimonta dell'alta pressione determinerà condizioni di variabilità ma non assicurerà un miglioramento decisivo del tempo. Infatti saranno ancora possibili delle precipitazioni sparse qua e là tra nord e centro sino a sabato e domenica correnti da nord piuttosto fresche potrebbero ancora determinare alcune precipitazioni lungo le regioni adriatiche, accompagnate da un generale rinforzo dei venti settentrionali.



IN GENERALE: non si prevede alcun duraturo ristabilimento del tempo e nessuna ondata di caldo precoce almeno sino alla metà del mese e forse anche oltre.



OGGI: al nord ancora nubi sull'Emilia-Romagna con qualche fenomeno residuo ma con tendenza a generale miglioramento, rialzo delle temperature massime. Al centro schiarite su alto, medio Tirreno e Sardegna, molto nuvoloso con precipitazioni sul medio Adriatico, specie sull'Abruzzo, nevose oltre i 1000m sull'Appennino. Ancora ventoso, freddo in Adriatico. Al sud perturbato su Molise, Puglia, Lucania, molto instabile su Campania, Calabria tirrenica e nord Sicilia con acquazzoni alternati ad effimere schiarite, locali temporali e grandinate, colpi di vento e calo delle temperature.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it