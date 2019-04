L'INVERNO di fine aprile sulle Alpi, giornata instabile su molte regioni

SITUAZIONE: una circolazione d'aria fredda in quota continua ad influenzare il tempo sul nostro Paese, determinando condizioni di instabilità su nord-est, centro, Molise, Lucania e Puglia. Il nord-ovest rimarrà sottovento a questa circolazione e godrà di tempo asciutto, in parte anche soleggiato. Ecco le precipitazioni previste dal nostro modello per la giornata odierna:







NEVE: la massa d'aria fredda nelle ultime 24 ore ha scaricato apporti nevosi consistenti sull'area dolomitica del Triveneto, fantastiche le immagini che ci giungono da Colfosco in Val Badia, così come dalle Cinque Torri di Cortina o da San Candido in Pusteria. Una manna per i ghiacciai nel cuore della primavera.











EVOLUZIONE: martedì e mercoledì affluirà aria temporaneamente più secca e mite, che garantirà tempo migliore sull'insieme del Paese, anche se nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica potranno verificarsi locali rovesci o temporali.



2 MAGGIO: tra giovedì 2 e le prime ore di venerdì 3 maggio recrudescenza instabile al nord con qualche breve temporale sparso in trasferimento da ovest verso est.



FINE SETTIMANA: sembra possibile un nuovo affondo di aria fredda con fenomeni in trasferimento da nord-est ed Emilia-Romagna verso il centro e poi il sud, accompagnati da una sensibile flessione delle temperature e da venti forti. Seguite i nostri approfondimenti.



OGGI: a nord-ovest nubi alte e tempo secco con tendenza ad affermazione del bel tempo nel corso della giornata. Al nord-est e sull'Emilia-Romagna ancora nuvoloso con piogge sparse, rovesci e qualche nevicata oltre i 1000m sulle Alpi. Tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Al centro nubi e rovesci in Toscana, variabile altrove con schiarite, seguite da annuvolamenti accompagnati da rovesci temporaleschi a carattere sparso, specie all'interno. Al sud da parzialmente nuvoloso a nuvoloso su Molise, Lucania, Campania e Puglia con rovesci sparsi, anche temporaleschi, altrove rischio di rovesci inferiore ma tempo sempre variabile. Temperature in calo nelle aree interessate da fenomeni, altrimenti stazionarie.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it