L'INVERNO chiude i battenti ma non del tutto

SITUAZIONE: l'inverno sembra voler chiudere i battenti dopo l'ultima sfuriata sulle nostre regioni meridionali. In realtà proprio al sud resterà attivo un flusso di correnti da nord-est ancora moderatamente freddo lungo il bordo meridionale dell'alta pressione.

Inoltre l'affermazione dell'alta pressione sul resto del Paese risulterà solo temporanea.



EVOLUZIONE: tra giovedi e venerdi un modesto corpo nuvoloso atlantico si porterà a ridosso delle regioni settentrionali, inserito in un flusso di correnti nord-occidentali, che trasporterà rapidamente le nubi e qualche fenomeno lungo le regioni adriatiche e sul meridione.



FINE SETTIMANA: risulterà in prevalenza soleggiato su tutto il Paese, in un contesto termico nel complesso gradevole.



PROSSIMA SETTIMANA: tra martedi e mercoledi un corpo nuvoloso atlantico transiterà tra nord e centro inserito in un letto di correnti da sud ovest che darà luogo ad un moderato peggioramento piovoso, peraltro di breve durata. Potrebbe essere però il segnale di un cambiamento di tempo più netto, votato al passaggio di fronti atlantici in rapida successione, come si verifica spesso sul finire della stagione invernale. Si tratterebbe di una buona occasione per assistere a nevicate sull'arco alpino e poi anche su quello appenninico e per assicurare un contributo importante in termini di precipitazioni.



OGGI: bel tempo quasi ovunque ma con presenza di strati nuvolosi medio alti al nord e al centro. Al sud nuvolosità residua in attenuazione. Clima ancora relativamente freddo sul meridione, pur con valori in rialzo, clima progressivamente più mite al nord e al centro, specie nelle ore diurne con valori massimi anche superiori ai 15°C.



DOMANI: ancora piuttosto ventilato e moderatamente freddo al sud, bel tempo sul resto del Paese in un contesto mite nelle ore diurne.

