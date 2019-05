L'instabilitÃ  si rifugia al sud, l'anticiclone si fa avanti

SITUAZIONE: la depressione che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni tende ad indebolirsi traslando sull'area balcanica, ma continuando comunque ad influenzare il tempo sulle nostre regioni meridionali e su parte del centro.

Ecco i fenomeni previsti dal nostro modello sino alle 18 di oggi:





EVOLUZIONE: venerdì i fenomeni si localizzeranno segnatamente al sud, contemporaneamente si osserverà un ulteriore aumento delle temperature massime al nord, anche se i valori si manterranno generalmente inferiori ai 28°C.



Di seguito vi mostriamo proprio una mappa delle precipitazioni previste per venerdì 31 maggio sul meridione e a seguire una riferita alle temperature massime previste al suolo dal nostro modello per la stessa giornata:

FINE SETTIMANA: l'instabilità tornerà ad insistere su Lazio, Abruzzo e meridione nelle ore più calde, favorendo temporali sparsi che, dalle zone appenniniche, tenderanno ad invadere le zone pianeggiante del Tirreno. Sempre buono il tempo sul resto del Paese con temperature in ulteriore rialzo e punte di 28-29°C all'interno.



PROSSIMA SETTIMANA: persisterà una certa instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale, mentre il nord verrà lambito dalla coda di alcuni fronti atlantici che potrebbero dar luogo ad intermittenza a qualche temporale a ridosso dei rilievi verso sera.



MURO vs MURO: comincerà intorno a giovedì 6 giugno un duello tra due figure antagoniste: una saccatura atlantica e l'alta pressione di matrice subtropicale. L'Italia sembrerebbe protetta da quest'ultima ma uno sfondamento di temporali, almeno al nord, sembra possibile da sabato 8 giugno in poi. Naturalmente la protezione dell'anticiclone sottende sole e caldo.



OGGI: bel tempo al nord, sull'alto Tirreno e la Sardegna, mentre su medio Adriatico, Lazio e meridione ancora annuvolamenti irregolari con qualche spunto temporalesco o rovescio possibile nel corso della giornata, più probabile su Molise, Campania, Campania interna, Puglia. Temperature in rialzo su nord, Toscana e Sardegna, senza grandi variazioni altrove.

