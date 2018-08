L'instabilità si localizza sul nord-est, ma domenica...

SITUAZIONE: la coda del fronte freddo transitato ieri sul centro Europa risulta ancora attivo sulle regioni nord-orientali e potrebbe dar luogo nel pomeriggio ad una recrudescenza temporalesca in grado di coinvolgere anche parte della Lombardia. Sul resto d'Italia lieve instabilità pomeridiana in Appennino, per il resto bel tempo prevalente.



EVOLUZIONE: sabato l'instabilità si localizzerà ulteriormente sull'estremo nord-est e coinvolgerà marginalmente anche l'Appennino meridionale. Domenica correnti di Bora veicoleranno aria più fresca sul settentrione, attivando condizioni di instabilità ad ovest.



CONFERMATA ma ridimensionata l'azione di una saccatura all'inizio della prossima settimana. Essa dovrebbe riuscire comunque a determinare il passaggio di un fronte temporalesco su nord e centro tra lunedì sera e martedì sera, molto meno coinvolto il sud.



FERRAGOSTO: una residua instabilità non disturberà più di tanto una giornata altrimenti soleggiata. Solo in Appennino possibile qualche breve temporale pomeridiano.



RIMONTA: secondo il modello americano l'alta pressione tornerà ad imporsi sul Mediterraneo e sull'Europa centrale da giovedì 16 a lunedì 20 agosto, assicurando bel tempo e caldo. Nei giorni successivi sembra invece probabile una flessione del campo barico con conseguenze instabili a partire dal nord. Da confermare.



OGGI: su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna nuvolosità irregolare con schiarite anche ampie ma con possibili risvolti temporaleschi pomeridiani o serali, in particolare su est Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Più sole su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Al centro bel tempo al mattino, focolai temporaleschi pomeridiani in Appennino, specie sull'Abruzzo. Al sud soleggiato ma nel pomeriggio formazione di cumuli sui rilievi e qualche risvolto temporalesco sul settore campano, lucano e molisano. Temperature in lieve calo sul nord-est, stazionarie altrove.



DOMANI: bel tempo quasi ovunque ma ancora residui addensamenti sull'estremo nord-est, associato a brevi temporali sul Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio isolati temporali anche lungo l'Appennino meridionale, per il resto soleggiato e caldo.