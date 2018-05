L'instabilitÃ  si attenua ma non troppo...Sempre fresco!

SITUAZIONE: il vortice depressionario colmo di aria fresca che nelle ultime 48 ore ha interessato il nostro Paese, tende a traslare verso i Balcani, colmandosi anche parzialmente. L'instabilità però non si spegnerà completamente ed anzi tenderà a rinnovarsi sulle zone interne ed appenniniche nelle ore pomeridiane.



EVOLUZIONE: per giovedì i nuclei temporaleschi tenderanno a proporsi sul nord-est e parte dell'Appennino centrale, pur in un contesto soleggiato e caratterizzato da un moderato rialzo delle temperature.



FINE SETTIMANA: un lieve rialzo della pressione stabilizzerà un po' la situazione sull'insieme del Paese, anche se qualche temporale potrà ancora verificarsi sulle zone montuose ed interne del nord e del centro nel corso del pomeriggio. Le temperature saliranno ancora leggermente.



PROSSIMA SETTIMANA: una nuova saccatura tenderà ad inserirsi tra nord e centro Italia determinando precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale tra lunedì e martedì, mentre al sud non si registreranno fenomeni di rilievo.

Subito dopo sembra possibile una temporanea rimonta dell'anticiclone con temperature in aumento e tempo in prevalenza soleggiato. Da confermare!



OGGI: su tutte le regioni nubi sparse con schiarite più generose e persistenti sul meridione, mentre tra nord e centro saranno possibili a tratti addensamenti più compatti, associati a brevi rovesci o isolati temporali, più probabili sulle zone interne ed appenniniche del centro e sul Lazio, dove potranno coinvolgere anche la fascia costiera. Generalmente asciutto in Valpadana e sulle coste. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.



DOMANI: un po' instabile tra est Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con locali rovesci o brevi temporali pomeridiani, bel tempo sul resto del nord salvo locali piovaschi pomeridiani su ovest Alpi, al centro qualche locale temporale pomeridiano in Appennino tra Toscana, Marche ed Abruzzo, per il resto bel tempo. Al sud soleggiato. Temperature in aumento ovunque, tranne al nord-est.