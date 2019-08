L'estate vince ai punti, ma i TEMPORALI non molleranno la presa...

L'estate barcolla, ma non molla. Serve altro per scardinare il gigante stabile e caldo presente nel Mediterraneo. La stagione si avvia comunque verso una fase di stanca, ma resterà probabilmente in sella fino al termine di agosto.

Questa mattina il cielo è sereno su quasi tutte le regioni, segno che la goccia fredda in quota si è ormai trasferita verso levante. Restano tuttavia attive deboli correnti settentrionali che accenderanno ancora temporali nelle aree interne e montuose durante il pomeriggio.

Ecco l'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina:

A parte un po' di nubi lungo il versante adriatico senza conseguenze, il tempo è bello da nord a sud.

Cosa succederà nella giornata odierna in Italia? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle 14 di oggi, lunedi 26 agosto:

La mattinata sarà soleggiata ovunque. Dopo il mezzogiorno inizierà l'attività temporalesca termo convettiva nelle zone segnate in blu (Alpi orientali, Appennino centrale e Calabria).

Tra le 14 e le 20 avremo il massimo dell'attività temporalesca che tuttavia risulterà meno violenta rispetto agli ultimi giorni:

L'arco alpino centro-orientale, le zone interne del centro e del meridione saranno le aree più colpite dai temporali pomeridiani. Ricordiamo che non appena si spegnerà la lampadina del sole, questi temporali tenderanno rapidamente ad attenuarsi.

Diamo un cenno alla giornata di domani, martedì 27 agosto: bel tempo ovunque, ma con velature o nubi alte in arrivo da ovest nel pomeriggio-sera. L'attività temporalesca pomeridiana sarà limitata ai rilievi del nord-ovest mentre tenderà ad attenuarsi altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località