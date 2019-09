L'estate settembrina subirà un attacco tra mercoledì e giovedì!

PRIMI PASSI verso l'autunno: lo confermano anche oggi, seppure a fatica, i modelli matematici. Basterà qualche refolo fresco da nord-est tra mercoledì e giovedì per indurre la formazione di alcuni temporali in viaggio da nord a sud lungo la Penisola e per ridimensionare le temperature, ponendo fine all'estate, almeno al nord.



ANTICICLONE: resta comunque l'ingombrante presenza dell'anticiclone che, dopo questa fugace distrazione di metà settimana dovrebbe riprendere il comando delle operazioni, provando in ogni modo a resistere di fronte all'iniziativa sempre più pressante delle perturbazioni atlantiche.



Ma andiamo con ordine! Ecco le temperature massime previste per oggi sul territorio. E' un Italia tappezzata di rosso, l'immagine non ha quasi bisogno di commenti; qua e là potrebbero anche superarsi i 30°C, complice il generoso soleggiamento e l'effetto di subsidenza operato dall'anticiclone:

L'ansa depressionaria che verrà formandosi tra mercoledì e giovedì favorirà la formazione di temporali, dapprima sul catino padano, poi al centro e infine sul meridione, come dimostra la sequenza delle mappe precipitative che vi mostriamo qui sotto:

Il risultato sarà evidentemente una flessione delle temperature, favorita anche dalla persistenza di una corrente nord-orientale fresca anche dopo il passaggio dei temporali. Lo testimonia la carta delle temperature prevista per l'alba di venerdì 20 settembre, guardate quanti valori sotto i 15°C, diversi anche sotto i 10°C nelle Alpi e sul nord Appennino:

FINE SETTIMANA: dovrebbe tornare l'anticiclone a dominare la scena, favorendo tempo buono e temperature in rialzo, soprattutto sulle Isole Maggiori, le uniche zone dove peraltro ci attendiamo di nuovo valori estivi.



PROSSIMA SETTIMANA: ancora tutta da valutare l'incidenza delle saccature atlantiche e la tenuta dell'alta pressione. Seguite i nostri approfondimenti.



OGGI e DOMANI: bel tempo quasi ovunque, salvo qualche banco nuvoloso mattutino in graduale dissolvimento con il passare delle ore. Temperature massime estive, con punte di 31-32°C.

