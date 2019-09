L'estate settembrina sta per rientrare ai box: TEMPORALI e FRESCO in arrivo!

QUALCOSA SI MUOVE: una modesta flessione del campo di alta pressione e l'inserimento sull'Italia di una piccola ansa depressionaria consentirà un passaggio di temporali tra mercoledì e le prime ore di venerdì sull'insieme del Paese, favorendo anche una sensibile flessione delle temperature. E' quanto basta per ridimensionare le velleità dell'estate settembrina, fase ormai fragile della bella stagione.





SITUAZIONE: l'Italia è ancora protetta da un vasto campo di alta pressione, che tende a flettere gradualmente lungo il suo bordo orientale, consentendo il graduale inserimento di masse d'aria più fresche ed instabili a partire dalla mattinata di mercoledì.



EVOLUZIONE: mercoledì si attiveranno dei rovesci o temporali sparsi su Triveneto ed Emilia-Romagna già in mattinata, nel pomeriggio anche il resto del nord, sia pure in modo meno vistoso, ne verrà coinvolto. Già prima di sera anche le regioni centrali vedranno la formazione di focolai temporaleschi irregolari, che diverranno più importanti tra la serata e la notte su giovedì.



SEQUENZA dei FENOMENI sulle cartine:

Guardate la sequenza del passaggio dei fenomeni: la prima carta riguarda gli accumuli complessivi previsti per mercoledì al nord dal modello europeo, la seconda quelli previsti per giovedì mattina, la terza per giovedì pomeriggio.





CALO TERMICO: le temperature caleranno di alcuni gradi (mediamente 5-7°C) rispetto ai valori attuali, rientrando o localmente scendendo anche leggermente al di sotto della media.



GIOVEDI e VENERDI: giovedì aria fresca nei bassi strati seguiterà ad affluire al nord favorendo annuvolamenti sul settore occidentale, ma senza piogge: al centro l'instabilità darà invece ancora luogo a temporali su Lazio ed Abruzzo, mentre sulle rimanenti regioni si inserirà aria sempre fresca ma più secca. Al sud il tempo peggiorerà con temporali sparsi e solo da venerdì mattina avremo un miglioramento su tutti i settori con temperature ridimensionate.



FINE SETTIMANA: l'alta pressione proverà a proteggere nuovamente l'Italia ma senza riuscire perfettamente nell'intento. Infatti da ovest domenica si farà strada un corpo nuvoloso che potrebbe portare rovesci sparsi su Sardegna, Toscana e regioni di nord-ovest.



PROSSIMA SETTIMANA: evoluzione ancora incerta. L'anticiclone potrebbe ulteriormente indebolirsi all'altezza delle regioni settentrionali, consentendo il transito della coda di qualche perturbazione atlantica, ma l'attendibilità è da verificare, seguite gli aggiornamenti!



OGGI: al nord qualche passaggio nuvoloso nelle Alpi e sul nord-est ma in un contesto ancora in prevalenza soleggiato, per il resto soleggiato e caldo con punte ancora prossime ai 30°C su diverse località.