L'estate resta sul TRONO ma qualche temporale si farà strada al centro e al sud

SITUAZIONE: l'Italia è abbracciata da una vasta area di alta pressione, che presenta però qualche "imperfezione" a ridosso delle nostre regioni meridionali e in parte centrali, in grado di determinare alcuni brevi temporali a macchia di leopardo su queste zone e sulle Isole Maggiori. Trattasi tecnicamente di una piccola ansa depressionaria in quota, che insisterà sul meridione almeno sino al week-end.



CALDO: si attenuerà leggermente solo nelle aree coinvolte da temporali, mentre insisterà con forza al nord e sulla Toscana, determinando punte anche superiori ai 35°C, in un contesto particolarmente afoso ed opprimente, anche nelle ore notturne.



EVOLUZIONE: nel fine settimana i fenomeni gradualmente andranno localizzandosi a ridosso delle Isole Maggiori e sul basso Tirreno. Per il resto il tempo rimarrà buono e decisamente caldo, anche se nel pomeriggio-sera di domenica qualche temporale si farà notare anche sulle Alpi con possibile sfondamento sin sulle aree pianeggianti limitrofe.



PROSSIMA SETTIMANA: una saccatura si inserirà sulla Francia andandovi a determinare forti temporali, ma i riflessi sulle nostre regioni saranno modesti, limitati a qualche temporale nelle Alpi e zone adiacenti, mentre il caldo rimarrà protagonista per diversi giorni.



CAMBIAMENTO: una flessione del campo barico sul nostro settentrione dovrebbe registrarsi durante il fine settimana 11-12 agosto con passaggio di temporali più organizzati e un certo ricambio della massa d'aria, che dovrebbe coinvolgere marginalmente anche il centro.



ULTERIORE CAMBIAMENTO: il modello americano lo individua nella settimana di Ferragosto, quando l'abbassamento del flusso delle correnti instabili di origine atlantica dovrebbe risultare più netto anche sull'Italia con conseguenze temporalesche a tratti e temperature più vivibili quasi ovunque. Questa ipotesi però resta da confermare.



OGGI: al nord bel tempo, salvo addensamenti sulle Alpi occidentali, l'Appennino ligure ed il Piemonte nel corso della giornata, associati a brevi ed isolati temporali. Molto caldo, specie al nord-est.

Al centro sereno e molto caldo su Toscana, Umbria e Marche; su Lazio, Abruzzo e Sardegna parzialmente soleggiato e nel pomeriggio qualche locale temporale in sconfinamento dalle zone interne ed appenniniche verso le pianure, più difficilmente sulle coste. Temperature stazionarie.

Al sud stessa situazione: nuvolosità parziale, locali temporali già al mattino sulla Calabria tirrenica, poi nel pomeriggio a macchia di leopardo sui rilievi, in sconfinamento verso le zone di pianura, Sicilia compresa. Isolate grandinate.

Temperature in lieve diminuzione, più marcata sotto i temporali più intensi.



DOMANI: tempo simile, sempre soleggiato e molto caldo al nord, in gran parte soleggiato e caldo anche al centro ma con qualche temporale ancora in agguato su Sardegna, Lazio ed Abruzzo interno nel pomeriggio, ancora instabile al sud con temporali sparsi in un contesto variabile e clima più gradevole.